به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، محبوب عبداله‌پور با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت ترافیک کلان‌شهرها اظهار کرد: تجربه شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که پاسخ‌گویی به افزایش تقاضای سفر از مسیر توسعه معابر، احداث پارکینگ و ایجاد تسهیلات بیشتر برای خودروهای شخصی، در بلندمدت موجب افزایش وابستگی به سواری شخصی و تشدید بار ترافیکی می‌شود.

وی افزود: در کلان‌شهر تبریز، روزانه حدود ۴ میلیون سفر درون‌شهری انجام می‌شود و در چنین مقیاسی، شاخص بهره‌وری جابه‌جایی در وسایل حمل‌ونقل عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. بر اساس داده‌های موجود، هر اتوبوس در مسیرهای BRT به‌طور متوسط ۶۵ نفر و هر اتوبوس خطی ۲۷ نفر را جابه‌جا می‌کند؛ در حالی که این عدد برای تاکسی حدود ۲.۵ نفر و برای سواری شخصی ۱.۶ نفر است.بر اساس همین آمار تعداد خودروهای تک سرنشین در تبریز بیشتر از دیگر کلانشهر هاست.

وی تصریح کرد: این مقایسه نشان می‌دهد که حمل‌ونقل عمومی از نظر اشغال معبر، مصرف انرژی، کاهش آلودگی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی، کارآمدترین گزینه برای مدیریت سفرهای روزانه شهروندان است. خوشبختانه در مقایسه با برخی کلان‌شهرهای کشور، استقبال شهروندان تبریزی از اتوبوس قابل توجه است و این ظرفیت اجتماعی باید با توسعه زیرساخت‌ها، افزایش کیفیت خدمات و اولویت‌دهی به ناوگان عمومی تقویت شود.

عبداله‌پور خاطرنشان کرد: هدف مدیریت علمی ترافیک، صرفاً روان‌سازی تردد خودروهای شخصی نیست؛ بلکه باید با اصلاح الگوی تقاضای سفر، شهروندان را به سمت استفاده بیشتر از اتوبوس، BRT ، مترو و سایر شیوه‌های حمل‌ونقل عمومی سوق داد. توسعه حمل‌ونقل عمومی، سرمایه‌گذاری مستقیم برای کاهش ترافیک، ارتقای عدالت دسترسی و بهبود کیفیت زندگی شهری در تبریز است.

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