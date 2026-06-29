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ماجرای کشف جسد در لامرد مشخص شد

ماجرای کشف جسد در لامرد مشخص شد
کد خبر : 1806069
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فرمانده انتظامی لامرد از کشف جسد مردی حدود ۴۵ ساله در حوالی شهر خبر داد و گفت: ماموران بررسی های لازم را برای روشن شدن زوایای این ماجرا آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سرهنگ حسن امجدیان بیان کرد:  در بررسی‌های انجام شده مشخص شد، جسد متعلق به فردی بوده است که به دلیل اختلافات خانوادگی روز گذشته در حالی که محل کار همسرش را با بنزین به آتش کشیده بود، خود نیز دچار جراحات شده و به همین علت فوت شده است.

وی ادامه داد: همسر این فرد هم اکنون در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.

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خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
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