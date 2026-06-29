ماجرای کشف جسد در لامرد مشخص شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، سرهنگ حسن امجدیان بیان کرد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد، جسد متعلق به فردی بوده است که به دلیل اختلافات خانوادگی روز گذشته در حالی که محل کار همسرش را با بنزین به آتش کشیده بود، خود نیز دچار جراحات شده و به همین علت فوت شده است.

وی ادامه داد: همسر این فرد هم اکنون در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.

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