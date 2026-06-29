آزادسازی برق مورد نیاز ۷۱۵ خانوار با کشف ۶۵ ماینر غیرمجاز در تبریز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از جمعآوری ۶۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در پنج مرکز استخراج رمزارز خبر داد و گفت: با این اقدام، برق مورد نیاز حدود ۷۱۵ خانوار به شبکه بازگشت.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اکبر فرجنیا صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تداوم برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز اظهار کرد: در هفته گذشته و همزمان با هفته صرفهجویی در مصرف برق، ۶۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در پنج مرکز استخراج رمزارز در مناطق تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق تبریز شناسایی و جمعآوری شد.
وی استخراج غیرمجاز رمزارز را یکی از مهمترین عوامل هدررفت انرژی و تهدیدی برای پایداری شبکه برق دانست و افزود: این دستگاهها به دلیل مصرف سنگین و شبانهروزی، فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد کرده و موجب افت کیفیت برق، افزایش تلفات شبکه و آسیب به تجهیزات برقی مشترکان میشوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف و مقابله با مصارف غیرمجاز، دو رکن اساسی تأمین برق پایدار بهویژه در روزهای گرم سال است، از شهروندان خواست با تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، کاهش مصارف غیرضروری بهویژه در ساعات اوج بار و رعایت اصول مدیریت مصرف، صنعت برق را در ارائه خدمات پایدار همراهی کنند.
فرجنیا همچنین از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، موضوع را از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ شرکت توانیر یا تماس با مرکز فوریتهای برق ۱۲۱ گزارش کنند تا ضمن برخورد با متخلفان، از پاداشهای تعیینشده نیز بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: هر دستگاه ماینر بهطور متوسط معادل مصرف برق ۱۱ واحد مسکونی انرژی مصرف میکند؛ از اینرو با جمعآوری ۶۵ دستگاه ماینر غیرمجاز، برق مورد نیاز حدود ۷۱۵ خانوار آزاد شده و به شبکه توزیع بازگشته است؛ اقدامی که نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان، بهویژه در روزهای اوج مصرف، دارد.