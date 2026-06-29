به گزارش خبرنگار ایلنا، هر سال با نزدیک شدن به تابستان، نگرانی‌ها درباره کم‌آبی، خاموشی و ناترازی انرژی افزایش می‌یابد و امسال نیز با توجه به آسیب دیدن بخشی از زیرساخت‌های انرژی در جریان تجاوز آمریکایی ـ صهیونی، ضرورت رعایت الگوی مصرف بیش از گذشته احساس می‌شود. این در حالی است که بارندگی‌های مناسب سال آبی جاری در آذربایجان غربی ممکن است تصور اشتباهی از وفور منابع ایجاد کرده باشد.

سرانه مصرف آب در آذربایجان غربی بالاتر از استاندارد است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش سرانه مصرف آب در استان گفت: با وجود پایداری تأمین آب و نبود مشکل در تولید و توزیع، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی شهروندان برای عبور از دوره تنش آبی تابستان همچنان یک ضرورت جدی است.

مجتبی نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در حال حاضر تمامی مناطق استان از آب پایدار برخوردار هستند و تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط بحرانی نیز پیش‌بینی شده است، اما تداوم این شرایط نیازمند همراهی مشترکان در مدیریت مصرف است.

وی با اشاره به وضعیت منابع آبی استان افزود: هرچند بارندگی‌های امسال نسبت به سال گذشته مطلوب‌تر بوده، اما این موضوع به معنای جبران کامل آثار کم‌بارشی سال‌های گذشته بر منابع زیرزمینی و آبخوان‌ها نیست و همچنان باید مصرف آب با حساسیت بیشتری مدیریت شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی، استفاده از شیرآلات غیراستاندارد، الگوی نامناسب مصرف و پایین بودن تعرفه آب را از عوامل مؤثر در افزایش مصرف عنوان کرد و گفت: اصلاح رفتار مصرفی و بهره‌گیری از تجهیزات کاهنده مصرف می‌تواند نقش مؤثری در حفظ منابع آبی و کاهش فشار بر شبکه داشته باشد.

نجفی با بیان اینکه ایجاد و توسعه تأسیسات جدید آبرسانی مستلزم هزینه‌های سنگین است، افزود: کنترل مصرف و استفاده بهینه از منابع موجود، اقتصادی‌ترین و پایدارترین راهکار برای تأمین آب در بلندمدت محسوب می‌شود.

وی همچنین از شهروندان خواست هنگام خرید لوازم خانگی از جمله ماشین لباسشویی، ظرفشویی و کولر آبی به برچسب انرژی و میزان مصرف آب دستگاه‌ها توجه کنند و نسبت به نصب سرشیرهای استاندارد و تجهیزات کاهنده مصرف اقدام کنند.

مدیرعامل آبفای استان با اشاره به آمار مشترکان خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بیش از یک میلیون و ۴۲۴ هزار مشترک آب و بیش از ۷۰۰ هزار مشترک فاضلاب در استان تحت پوشش خدمات قرار دارند.

به گفته نجفی، سال گذشته ۳۳ هزار انشعاب آب و ۱۹ هزار و ۳۰۰ انشعاب فاضلاب به متقاضیان واگذار شده و در همین مدت ۱۵ هزار و ۹۴۹ دستگاه کنتور آب تعویض، ۹۵ هزار مورد نشت‌یابی انشعاب، یک‌هزار و ۱۴۶ کیلومتر نشت‌یابی شبکه، ۶ هزار و ۲۱۰ مورد اصلاح و بازسازی انشعابات و ۱۰۶ کیلومتر نوسازی شبکه توزیع آب انجام شده است.

وی تأکید کرد: کاهش مصرف از طریق اصلاح الگوی مصرف، استفاده از تجهیزات استاندارد و مشارکت مشترکان، مهم‌ترین راهکار حفظ پایداری خدمات آبرسانی و عبور موفق از دوره‌های اوج مصرف در استان است.

کشف ۱۳۷ ماینر غیرمجاز و جمع‌آوری ۱۳۹ انشعاب غیرقانونی برق در آذربایجان‌غربی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی از اجرای مانور سراسری طرح ملی «مهتاب» در استان خبر داد و گفت: در جریان این عملیات، ۱۳۹ مورد انشعاب غیرمجاز برق و ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرقانونی شناسایی و جمع‌آوری شد.

طاهر کیامهر در گفت و گو با خبرنگار ایلنا،اظهار کرد: در جریان مانور یک‌روزه شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شبکه و مقابله با تخلفات پنهان مصرف برق، ۱۳۹ مورد انشعاب غیرمجاز و ۷۴۸ رشته کابل غیرمجاز در سطح استان کشف و جمع‌آوری شد که در مجموع منجر به احصای ۶۹۶ هزار کیلووات ساعت انرژی شد.

وی با اشاره به اقدامات اصلاحی در زیرساخت‌های شبکه افزود: در این مانور ۱۱۷ دستگاه کنتور معیوب تعویض، ۳۲ دستگاه کنتور جدید نصب و برای افزایش دقت پایش و کنترل مصرف نیز ۶ دستگاه شمارشگر در نقاط هدف نصب شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی ادامه داد: همچنین ۳۶۶ دستگاه فیوز محدودکننده با هدف مدیریت بار و جلوگیری از مصرف خارج از الگوی تعیین‌شده در شبکه نصب شد.

کیامهر با اشاره به برخورد با مصرف‌های غیرقانونی برق گفت: در جریان این مانور سه دستگاه ماینر غیرمجاز نیز شناسایی و جمع‌آوری شد و مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف، نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق دارد.

وی با بیان اینکه طرح ملی مهتاب به‌صورت همزمان در سراسر کشور در حال اجراست، افزود: این طرح شامل مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی از جمله پایش شبکه، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، اصلاح شبکه‌های توزیع، کنترل بار مشترکان و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب تاکنون، ۶ مانور سراسری و ۱۵ مانور استانی در استان برگزار شده و نتایج اجرای این طرح نشان می‌دهد تاکنون هفت هزار کنتور در آذربایجان‌غربی تعویض و ۷۴ درصد برنامه تکلیفی ابلاغی شرکت توانیر در حوزه جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز محقق شده است.

کیامهر همچنین از شناسایی ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از این مراکز کشف و جمع‌آوری شده است.

به گفته وی، این مراکز با تعرفه‌های مختلف برق فعالیت می‌کردند؛ به‌طوری‌که هشت مرکز با تعرفه خانگی دارای ۳۸ دستگاه ماینر، پنج مرکز با تعرفه کشاورزی دارای ۲۱ دستگاه، سه مرکز با تعرفه صنعتی دارای ۲۳ دستگاه و سه مرکز با تعرفه تجاری دارای ۵۵ دستگاه ماینر بوده‌اند.

وی تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز علاوه بر تخلف، موجب افزایش بار شبکه و تضییع حقوق مشترکان و واحدهای تولیدی می‌شود و صنعت برق با قاطعیت با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد.

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