دستگیری ۲ قاتل در استان همدان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار "حسین نجفی" روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری دسته جمعی بلافاصله ماموران کلانتری مرکزی درگزین به آدرس اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه ماموران مشخص شد افرادی با چاقو و قمه با فردی به علت اختلافات شخصی و مالی درگیر و او را با ضربات چاقو به شدت زخمی کردند که فرد مصدوم حین انتقال به بیمارستان فوت می کند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به متواری شدن طرفین درگیری قبل از حضور ماموران در محل بیان کرد: بلافاصله دستگیری متهمان در دستور کار قرار گرفت و تمام افرادی که در نزاع مشارکت داشتند، در کمتر از یک ساعت دستگیر شدند.

سردار نجفی اضافه کرد: ضارب اصلی در تحقیقات به عمل آمده شناسایی و به همراه پرونده و سایر متهمان به مرجع قضایی معرفی سپس روانه زندان شدند.

نزاع خانوادگی در تویسرکان منجر به قتل شد

وی گفت: همچنین پس از ارائه گزارشی به مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر نزاع خانوادگی منجر به قتل با استفاده از سلاح سرد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی تویسرکان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: در بررسی های اولیه مشخص شد مقتول که فردی ۳۹ ساله است در یکی از روستاهای شهرستان به علت اختلافات خانوادگی با سلاح سرد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و فوت کرده و قاتل و همدستش از محل متواری شده اند.

سردار نجفی اضافه کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات جامع و کامل، رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی و تحصصی موفق شدند کمتر از ۲۴ ساعت قاتل و همدست وی را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند.

وی بیان کرد: متهم در تحقیقات به انجام قتل با همدستی برادرش و با انگیزه اختلاف خانوادگی، اعتراف کرد که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.