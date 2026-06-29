هوشمندسازی خدمات گازرسانی در فارس ادامه دارد/ فسا به سامانه امداد مکانیزه ۱۹۴ مجهز شد

به گزارش ایلنا، محمدرضا زارعیان اعلام کرد: این سامانه پس از طی مراحل راه‌اندازی، آموزش کاربران و تحویل تجهیزات مورد نیاز، اکنون در حال ارائه خدمات به مشترکان گاز طبیعی شهرستان فسا است.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس، با اشاره به اهمیت این طرح اظهار داشت: راه‌اندازی سامانه امداد مکانیزه ۱۹۴ در شهرستان فسا از اقدامات مهم در راستای افزایش سرعت، دقت و کیفیت رسیدگی به حوادث گازرسانی است.

وی افزود: با بهره‌گیری از این سامانه، فرآیند ثبت، ارجاع و پیگیری مأموریت‌های امدادی به‌صورت کاملاً سیستمی و مکانیزه انجام می‌شود که این موضوع نقش مهمی در کاهش زمان پاسخگویی و افزایش هماهنگی میان تیم‌های عملیاتی دارد.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان فارس، پیش از اجرای این طرح در فسا، سامانه امداد مکانیزه در شهرستان شیراز نیز با استقرار ۹ گروه امدادی به‌صورت منسجم راه‌اندازی شده و توانسته عملکرد قابل توجهی در مدیریت حوادث و ارتقای سطح خدمات امدادی ارائه دهد.

وی تأکید کرد: تجربه موفق شیراز به عنوان مرکز استان، زمینه‌ساز توسعه این سامانه در سایر شهرستان‌ها از جمله کازرون و فسا شده است.

زارعیان در ادامه با اشاره به برنامه‌های آینده این شرکت خاطرنشان کرد: هدف نهایی این طرح، ایجاد یک شبکه یکپارچه امداد و پاسخگویی در سطح استان فارس است تا خدمات گازرسانی با بالاترین استانداردهای ایمنی و سرعت به مشترکان ارائه شود.

وی همچنین با تأکید بر رویکرد خدمت‌رسانی شرکت گاز استان فارس گفت: ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت حداکثری مشترکان نیازمند همکاری مردم در رعایت الگوی صحیح مصرف گاز است.

مدیرعامل شرکت گاز استان فارس افزود: مدیریت مصرف یکی از ارکان مهم پایداری انرژی در کشور است و رعایت الگوی مصرف نه تنها به کاهش فشار بر شبکه توزیع کمک می‌کند، بلکه در افزایش ایمنی عمومی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی نیز نقش مهمی دارد.

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