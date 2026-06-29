نماینده اهواز اعلام کرد:
آغاز عملیات آسفالت پل عنافچه؛ تردد ایمن اهالی دهستان عنافچه محقق میشود
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز عملیات آسفالت و تکمیل پل عنافچه، از نزدیک شدن این پروژه به مراحل پایانی خبر داد و گفت با تأمین اعتبارات ملی، یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان باوی و روستاهای مسیر عنافچه در آستانه تحقق است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مجتبی یوسفی در حاشیه بازدید میدانی از عملیات اجرایی آسفالت و تکمیل پل عنافچه اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و همکاری مجموعهای از دستگاههای اجرایی و ملی، عملیات نهایی این پروژه در حال انجام است و به مراحل پایانی نزدیک شده است.
وی افزود: پل عنافچه یکی از مطالبات دیرینه مردم شهرستان باوی، شهر ملاثانی و بیش از ۴۰ روستای مسیر عنافچه بود که سالها تردد ساکنان این مناطق از طریق پل شناور انجام میشد و این موضوع مشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده بود.
یوسفی با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: این طرح در سال ۱۳۹۸ آغاز شد، اما به دلیل پیشبینی نشدن منابع مالی لازم، با چالشهای جدی مواجه شد؛ بهگونهای که پیمانکار پروژه در سال ۱۴۰۰ به دلیل تأمین نشدن اعتبارات، درخواست خاتمه پیمان را ارائه کرده بود. در آن زمان پیشرفت فیزیکی پروژه تنها حدود ۱۰ درصد بود.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ملی به این پروژه اختصاص یافته است؛ در حالی که اگر اجرای این طرح امروز از ابتدا آغاز میشد، با احتساب جادههای دسترسی، بیش از یکهزار تا یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت.