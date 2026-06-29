به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید کشکولی روز دوشنبه هشتم تیر ماه در جلسه ستاد اربعین استان با ارائه گزارشی از عملکرد کمیته مواکب اظهار کرد: مسئولیت کمیته مواکب به استانداری واگذار شده و تاکنون سه جلسه تخصصی در این زمینه برگزار شده است.

وی با اشاره به تغییر برنامه‌ریزی‌های اربعین نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه افزود: در ابتدا بر اساس سناریوی ورود زائران عراقی به کشور برنامه‌ریزی شده بود، اما با تغییر شرایط، مقرر شد پنج موکب شاخص و باسابقه در مسیرهای اصلی استان به زائران خدمات‌رسانی کنند.

کشکولی تصریح کرد: دو موکب در محدوده زال با مسئولیت سپاه، یک موکب در ورودی خرم‌آباد (چم‌انجیر یا محدوده پلیس‌راه)، موکب شهید بروجردی در محور آزادراه خرم‌آباد و موکب امام خامنه‌ای در ورودی شهر خرم‌آباد، وظیفه پذیرایی از زائران در مسیر رفت و بازگشت را بر عهده خواهند داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان با بیان اینکه مأموریت این مواکب صرفاً ارائه خدمات پذیرایی است، تأکید کرد: در اربعین امسال برنامه‌ای برای اسکان زائران در استان پیش‌بینی نشده و با توجه به عبوری بودن تردد، خدمات به استراحت کوتاه‌مدت و پذیرایی محدود خواهد شد.

وی همچنین به مشکلات مالی مواکب اشاره کرد و گفت: مسئولان مواکب با توجه به افزایش شدید هزینه‌ها، به‌ویژه در تأمین اقلام مصرفی مانند ظروف و لیوان یک‌بارمصرف، درخواست حمایت داشتند.

کشکولی افزود: این موضوع با استاندار لرستان مطرح شده و مقرر شده است با بررسی ظرفیت‌های قانونی، از طریق دستگاه‌هایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و سایر سازوکارهای موجود، زمینه حمایت و پشتیبانی از مواکب فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: به مسئولان مواکب اعلام شده است که بدون انتظار برای دریافت کمک‌های مالی، روند آماده‌سازی و خدمت‌رسانی را آغاز کنند و مدیریت استان نیز تلاش خواهد کرد پشتیبانی لازم را در چارچوب قوانین انجام دهد.

انتهای پیام/