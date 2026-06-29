معاون توسعه مدیریت استانداری لرستان:
پنج موکب شاخص برای خدمترسانی به زائران اربعین در مسیرهای استان فعال میشوند
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان از پیشبینی استقرار پنج موکب شاخص در محورهای مواصلاتی استان برای ارائه خدمات پذیرایی به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: با تغییر برنامه تردد زائران، تمرکز بر خدمترسانی عبوری و تقویت پشتیبانی از مواکب در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید کشکولی روز دوشنبه هشتم تیر ماه در جلسه ستاد اربعین استان با ارائه گزارشی از عملکرد کمیته مواکب اظهار کرد: مسئولیت کمیته مواکب به استانداری واگذار شده و تاکنون سه جلسه تخصصی در این زمینه برگزار شده است.
وی با اشاره به تغییر برنامهریزیهای اربعین نسبت به پیشبینیهای اولیه افزود: در ابتدا بر اساس سناریوی ورود زائران عراقی به کشور برنامهریزی شده بود، اما با تغییر شرایط، مقرر شد پنج موکب شاخص و باسابقه در مسیرهای اصلی استان به زائران خدماترسانی کنند.
کشکولی تصریح کرد: دو موکب در محدوده زال با مسئولیت سپاه، یک موکب در ورودی خرمآباد (چمانجیر یا محدوده پلیسراه)، موکب شهید بروجردی در محور آزادراه خرمآباد و موکب امام خامنهای در ورودی شهر خرمآباد، وظیفه پذیرایی از زائران در مسیر رفت و بازگشت را بر عهده خواهند داشت.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان با بیان اینکه مأموریت این مواکب صرفاً ارائه خدمات پذیرایی است، تأکید کرد: در اربعین امسال برنامهای برای اسکان زائران در استان پیشبینی نشده و با توجه به عبوری بودن تردد، خدمات به استراحت کوتاهمدت و پذیرایی محدود خواهد شد.
وی همچنین به مشکلات مالی مواکب اشاره کرد و گفت: مسئولان مواکب با توجه به افزایش شدید هزینهها، بهویژه در تأمین اقلام مصرفی مانند ظروف و لیوان یکبارمصرف، درخواست حمایت داشتند.
کشکولی افزود: این موضوع با استاندار لرستان مطرح شده و مقرر شده است با بررسی ظرفیتهای قانونی، از طریق دستگاههایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و سایر سازوکارهای موجود، زمینه حمایت و پشتیبانی از مواکب فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: به مسئولان مواکب اعلام شده است که بدون انتظار برای دریافت کمکهای مالی، روند آمادهسازی و خدمترسانی را آغاز کنند و مدیریت استان نیز تلاش خواهد کرد پشتیبانی لازم را در چارچوب قوانین انجام دهد.