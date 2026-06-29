به گزارش ایلنا از همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی روز دوشنبه در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با گرامیداشت یاد شهدای حوزه ارتباطات به‌ویژه شهید حسین احمدی، اظهار کرد: حفظ ارتباطات در روزهای بحرانی اقدامی ارزشمندی بود و از وزیر ارتباطات، مدیران و کارکنان این مجموعه، به‌ویژه همکاران استان همدان که در این مسیر تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به دغدغه‌های مردم درباره محدودیت‌های اینترنت، گفت: در این مدت بسیاری از مردم نسبت به آسیب کسب‌وکارهای مجازی و دشواری دسترسی به خدمات اینترنتی گلایه‌مند بودند، البته بخشی از این تصمیم‌ها در نهادهای سیاست‌گذار گرفته می‌شود و مستقیم در اختیار وزارت ارتباطات نیست اما طبیعی است که مطالبه مردم از این وزارتخانه مطرح شود.

وی افزود: مردم انتظار دارند دسترسی به فضای ارتباطی و اینترنت تا حد امکان حفظ شود، چراکه امروز بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به این بستر وابسته است.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با بیان اینکه فضای مجازی در کنار فرصت‌ها آسیب‌هایی نیز به همراه دارد، تصریح کرد: باید با بهره‌گیری از توان علمی و ظرفیت نخبگان کشور، راهکاری طراحی شود که ضمن حفظ دسترسی‌های سالم، آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز به حداقل برسد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوان دسترسی‌های مورد نیاز مردم را حفظ و همزمان بخش‌های آسیب‌زا را مدیریت کرد، بسیاری از نگرانی‌های موجود برطرف خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در همدان با اشاره به اهمیت توسعه شبکه ملی اطلاعات، اظهار کرد: تکمیل این شبکه یکی از سیاست‌های کلان کشور است و می‌تواند بخشی از مشکلات و اختلالات احتمالی در ارائه خدمات به مردم و کسب‌وکارها را کاهش دهد.

وی افزود: البته تحقق این هدف باید در چارچوب سیاست‌های نظام و با رعایت قوانین و مصوبات مراجع ذی‌صلاح دنبال شود.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با قدردانی از اقدامات وزارت ارتباطات در حمایت از پیام‌رسان‌ها و سکوهای داخلی،گفت: این مجموعه‌ها برای توسعه فعالیت خود نیازمند پشتیبانی، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت‌های مستمر هستند و خوشبختانه در ماه‌های اخیر اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.

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