خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امام جمعه همدان: پیام‌رسان‌های داخلی بیشتر حمایت شوند

امام جمعه همدان: پیام‌رسان‌های داخلی بیشتر حمایت شوند
کد خبر : 1806038
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ولی‌فقیه در همدان با قدردانی از تلاش‌های وزارت ارتباطات در حفظ پایداری شبکه ارتباطی کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم، بر ضرورت ایجاد توازن میان دسترسی آزاد به اینترنت، حفظ امنیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد و گفت: پیام‌رسان های داخلی باید بیشتر حمایت شوند چراکه برای توسعه فعالیت خود نیازمند پشتیبانی، تقویت زیرساخت‌ها و ارایه کمک های مستمر هستند.

به گزارش ایلنا از همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی روز دوشنبه در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با گرامیداشت یاد شهدای حوزه ارتباطات به‌ویژه شهید حسین احمدی، اظهار کرد: حفظ ارتباطات در روزهای بحرانی اقدامی ارزشمندی بود و از وزیر ارتباطات، مدیران و کارکنان این مجموعه، به‌ویژه همکاران استان همدان که در این مسیر تلاش کردند، قدردانی می‌کنم.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با اشاره به دغدغه‌های مردم درباره محدودیت‌های اینترنت، گفت: در این مدت بسیاری از مردم نسبت به آسیب کسب‌وکارهای مجازی و دشواری دسترسی به خدمات اینترنتی گلایه‌مند بودند، البته بخشی از این تصمیم‌ها در نهادهای سیاست‌گذار گرفته می‌شود و مستقیم در اختیار وزارت ارتباطات نیست اما طبیعی است که مطالبه مردم از این وزارتخانه مطرح شود.

وی افزود: مردم انتظار دارند دسترسی به فضای ارتباطی و اینترنت تا حد امکان حفظ شود، چراکه امروز بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به این بستر وابسته است.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با بیان اینکه فضای مجازی در کنار فرصت‌ها آسیب‌هایی نیز به همراه دارد، تصریح کرد: باید با بهره‌گیری از توان علمی و ظرفیت نخبگان کشور، راهکاری طراحی شود که ضمن حفظ دسترسی‌های سالم، آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نیز به حداقل برسد.

وی خاطرنشان کرد: اگر بتوان دسترسی‌های مورد نیاز مردم را حفظ و همزمان بخش‌های آسیب‌زا را مدیریت کرد، بسیاری از نگرانی‌های موجود برطرف خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در همدان با اشاره به اهمیت توسعه شبکه ملی اطلاعات، اظهار کرد: تکمیل این شبکه یکی از سیاست‌های کلان کشور است و می‌تواند بخشی از مشکلات و اختلالات احتمالی در ارائه خدمات به مردم و کسب‌وکارها را کاهش دهد.

وی افزود: البته تحقق این هدف باید در چارچوب سیاست‌های نظام و با رعایت قوانین و مصوبات مراجع ذی‌صلاح دنبال شود.

آیت‌الله شعبانی‌موثقی با قدردانی از اقدامات وزارت ارتباطات در حمایت از پیام‌رسان‌ها و سکوهای داخلی،گفت: این مجموعه‌ها برای توسعه فعالیت خود نیازمند پشتیبانی، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت‌های مستمر هستند و خوشبختانه در ماه‌های اخیر اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی