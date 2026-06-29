وی افزود: تعداد بالای برخی موضوعات قضایی لزوماً به معنای افزایش نرخ آن جرم نیست، بلکه بخشی از این پرونده‌ها سال‌ها بلاتکلیف بوده که با سرعت‌بخشی به روند سازش و دعوت از شیوخ و بزرگان طرفین، در نهایت به صلح ختم شده است؛ در حالی که هر یک از این پرونده‌ها می‌توانست زمینه‌ساز اختلافات جدیدی شود.

رئیس شورای قضایی استان خوزستان، صلح‌یاران و مصلحان اجتماعی را بازوان توانمند دستگاه قضایی دانست و گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پس از رسیدگی و صدور حکم، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات نیز از وظایف قوه قضاییه است که در اصلاح ذات‌البین از طرق غیرقضایی مانند مصالحه، داوری و میانجی‌گری کرد، می‌یابد.

وی ادامه داد: این مصالحه باید با زبان لین و به دور از تحکم باشد تا برای طرفین قابل پذیرش شود و این امر جز با مجاهدت و صبر فعالان این عرصه محقق نخواهد شد.

دهقانی با اشاره به چهار ضلع حل اختلاف شامل سازش بدون چشم‌داشت، سازش در قالب اصلاحی، داوری و میانجی‌گری تصریح کرد: مسیر نخست کم‌هزینه‌ترین روش است اما نیازمند تلاش مخلصانه و استقامت است.

وی بیان کرد: امروز مجمع صلح استان و اعضای ستاد صبر به ید واحد و مؤثری برای رفع اختلافات در خوزستان تبدیل شده‌اند و نام استان با صلح و سازش شناخته می‌شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: هم‌اکنون ۹۸ داور حرفه‌ای و ۸۴ میانجی‌گر آموزش‌دیده در استان فعالیت دارند و برای هزار و ۲۶۴ صلح‌یار افتخاری نیز ابلاغ صادر شده است.

وی از تأسیس کانون داوران در استان خبر داد و افزود: باید میان سازشگر، صلح‌یار، داور و میانجی‌گر ارتباط منسجم برقرار شود تا بخش قابل توجهی از اختلافات از طریق روش‌های جایگزین قضایی حل و فصل شود.

دهقانی با اشاره به عملکرد پنج‌ساله شورای حل اختلاف استان اظهار کرد: در این مدت ۲۰ همایش ستاد صبر برگزار، ۸۴۲ هیئت صلح در مساجد، حسینیه‌ها و ادارات تأسیس و ۷۰ تفاهم‌نامه با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای صنفی منعقد شده است.

وی افزود: شورای حل اختلاف عشایر در ۳۲ حوزه قضایی و ۶۴ شعبه تخصصی در حوزه‌های اصناف، پزشکان، نیروی انتظامی، صنعت و معدن، فرهنگ، هنر و رسانه، کشاورزی و ورزش و جوانان تشکیل شده که این اقدامات منجر به کسب رتبه‌های برتر در الگوی تحول و تعالی شده است.

دهقانی همچنین از تشکیل کارگروه مشترک شورای حل اختلاف با اداره کل اقدامات تأمینی و تربیتی خبر داد و گفت: این کارگروه‌ها هم‌اکنون در هر ۱۰ زندان استان فعال هستند.