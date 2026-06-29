به گزارش ایلنا از یزد، برای گرامیداشت یاد شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، زیلویی با عنوان «میناب ۱۶۸» توسط هنرمند میبدی طراحی و بافته شد، اثری هنری که با هدف ادای احترام به مقام والای شهدای دانش‌آموز و زنده نگه‌داشتن یاد آنان خلق شده است.

این زیلو با نخ پنبه، در ۱۳۵ مج و با ابعاد ۱۰۰ در ۶۸ سانتی‌متر بافته شده است. طراحی آن را وحید شیخی بر عهده داشته و هادی شیخی شورکی، هنرمند زیلو باف شهرستان میبد، بافت این اثر را در خردادماه ۱۴۰۵ به پایان رسانده است.

زیلوبافی میبد از کهن‌ترین هنرهای سنتی ایران است که پیشینه آن به سده‌های دور بازمی‌گردد و به دلیل استفاده از نخ پنبه، دوام بالا و سازگاری با اقلیم کویری، همواره جایگاه ویژه‌ای در میان دست بافته‌های ایرانی داشته است.

این هنر اصیل که نسل به نسل در میان هنرمندان میبدی حفظ شده، امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین نمادهای هویت فرهنگی و هنری این شهرستان شناخته می‌شود، ثبت جهانی زیلوبافی میبد، جایگاه این هنر ارزشمند را بیش از پیش نمایان کرده است. زیلو علاوه بر کاربرد در مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی، همواره رسانه‌ای برای انتقال مفاهیم فرهنگی، دینی و اجتماعی بوده و هنرمندان میبدی با نقش‌آفرینی در تار و پود آن، رویدادهای مهم تاریخی و ارزش‌های معنوی را برای آیندگان ماندگار کرده‌اند.

خلق زیلوی میناب ۱۶۸ نیز نمونه‌ای از نقش هنرهای سنتی در پاسداشت یاد شهدا و انتقال پیام ایثار، مقاومت و فداکاری به نسل‌های آینده است؛ اثری که یاد ۱۶۸ دانش‌آموز شهید میناب را در تار و پود خود برای همیشه ماندگار کرده است.

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