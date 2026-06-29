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پرداخت ۶۳ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران شمال کشور

پرداخت ۶۳ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران شمال کشور
کد خبر : 1806012
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رئیس سازمان چای کشور از پرداخت ۶۳ میلیارد تومانِ دیگر از بهای برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران گیلان و مازندران بابت خرید در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۶۱ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، حبیب جهانساز گفت: ۶۳ میلیارد تومان از بهای برگ سبز خریداری شده امسال از چایکاران گیلان و مازندران به حساب آن‌ها واریز شد و با این پرداخت، ۶۱ درصد مطالبات چایکاران معادل هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان تاکنون تسویه شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت امسال تاکنون ۶۳ هزار و ۸۶۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۲ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است، افزود: ۷۳ درصد این میزان برگ سبز خریداری شده معادل ۴۶ هزار و ۶۳۹ تن درجه یک و ۲۷ درصد بقیه معادل ۲۲۰ تن درجه ۲ است.

رئیس سازمان چای کشور از استحصال ۱۴ هزار و ۳۶۹ تن چای خشک مرغوب از محصول باغ‌های شمال کشور در کارخانه‌های چایسازی تا امروز خبر داد و گفت: ۵۵ هزار خانوار در ۲۸ هزار هکتار باغ‌های خود در گیلان و مازندران به پرورش و تولید چای خوش عطر و طعم ایرانی اشتغال دارند.

 

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