پرداخت ۶۳ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران شمال کشور

به گزارش ایلنا، حبیب جهانساز گفت: ۶۳ میلیارد تومان از بهای برگ سبز خریداری شده امسال از چایکاران گیلان و مازندران به حساب آن‌ها واریز شد و با این پرداخت، ۶۱ درصد مطالبات چایکاران معادل هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان تاکنون تسویه شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت امسال تاکنون ۶۳ هزار و ۸۶۱ تن برگ سبز چای به ارزش ۲ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است، افزود: ۷۳ درصد این میزان برگ سبز خریداری شده معادل ۴۶ هزار و ۶۳۹ تن درجه یک و ۲۷ درصد بقیه معادل ۲۲۰ تن درجه ۲ است.

رئیس سازمان چای کشور از استحصال ۱۴ هزار و ۳۶۹ تن چای خشک مرغوب از محصول باغ‌های شمال کشور در کارخانه‌های چایسازی تا امروز خبر داد و گفت: ۵۵ هزار خانوار در ۲۸ هزار هکتار باغ‌های خود در گیلان و مازندران به پرورش و تولید چای خوش عطر و طعم ایرانی اشتغال دارند.

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