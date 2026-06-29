باستی با یادآوری نقش دانشگاه گیلان به عنوان دبیرخانه اتحادیه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی حاشیه دریای کاسپین و فعالیت «اندیشکده مطالعات اوراسیا» در دانشگاه گیلان، لزوم استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها را جهت توسعه روابط با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و پارک‌های علم و فناوری روسیه ضروری دانست.

داوود روستایی رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، بلاروس و آسیای میانه نیز در این نشست، دانشگاه گیلان را یکی از موفق‌ترین نهادهای علمی در حوزه همکاری با منطقه اوراسیا توصیف کرد و با اشاره به پیشینه روابط دوستانه دو کشور، حمایت‌های سیاسی و انسانی روسیه در سال‌های اخیر را نشان‌دهنده حسن نیت این کشور دانست.

روستایی، خروج برخی دانشگاه‌های روسیه از لیست مورد تأیید وزارت علوم را یکی از دغدغه‌های اصلی این کشور عنوان کرد و نمایه شدن دانشگاه‌های روسیه در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) را به عنوان راهکاری برای رفع این چالش پیشنهاد نمود و ابراز امیدواری کرد با توجه به استقرار دفتر منطقه‌ای مؤسسه ISC در دانشگاه گیلان، این دانشگاه می‌تواند شرایط مناسبی برای پیگیری روند عضویت و نمایه‌سازی دانشگاه‌های روسیه را فراهم کند.

سرگی ازاروف سرکنسول فدراسیون روسیه در رشت نیز در این نشست، ضمن ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه گیلان، این دانشگاه را مجموعه‌ای خوش‌نام و کارآمد در جامعه دانشگاهی روسیه دانست و تأکید کرد که سرکنسولگری روسیه در رشت برای تقویت پل‌های ارتباطی بین‌دانشگاهی تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.

شایان ذکر است در ادامه این نشست، سرکنسول فدراسیون روسیه در رشت و رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه از دفتر «روسکی‌میر» و آزمایشگاه زبان روسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی بازدید کردند.