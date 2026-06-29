مهر و موم مطب مامایی متخلف در یزد

به گزارش ایلنا از یزد، علی زارع معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد اظهار کرد: تعطیلی این مطب مامایی به دلیل مداخله غیرمجاز در امور درمان و پزشکی، در ادامه بازرسی‌ها و نظارت‌های مستمر کارشناسان اداره نظارت بر درمان و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح انجام شد تا رسیدگی به تخلفات آن از طریق مراجع قانونی ادامه یابد.

زارع از شهروندان خواست از مراجعه به مراکز غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات درمانی خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه (واقع در میدان شهید باهنر، ابتدای بلوار شهید صدوقی، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه) به صورت حضوری یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش کنند.