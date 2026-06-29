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هشدار سطح نارنجی گرد و غبار در یزد

هشدار سطح نارنجی گرد و غبار در یزد
کد خبر : 1805993
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مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از احتمال وزش تندباد و انتقال گرد و غبار به این استان در روز دوشنبه(امروز) خبر داد و بر ضرورت آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی و رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی، در پی اعلام هشدار سطح نارنجی  بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه و آماده‌باش کامل اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان تأکید کرد.

وی با اشاره به سامانه انتقال گرد و غبار و مخاطره وزش باد شدید در روز امروز دوشنبه (۸ تیرماه)، نسبت به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، آسیب به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی و شکستن شاخه‌های درختان فرسوده هشدار داد.

بالاکتفی همچنین بر کاهش دید و اختلال در ترددها، به‌ویژه در محورهای کویری و برون‌شهری تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر کنترلی فوری شد.

مدیرکل مدیریت بحران یزد در توصیه‌های خود به مردم استان، بر رعایت موارد زیر تأکید کرد:

- احتیاط شدید در تردد جاده‌ای، به‌ویژه برای خودروهای سبک.

- خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر کوهنوردی و طبیعت‌گردی.

- پرهیز از ترددهای غیرضروری و استفاده از ماسک در نواحی کویری، به‌خصوص برای گروه‌های حساس.

- عدم پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال.

- اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی.

وی در پایان بر همکاری حداکثری مردم با نیروهای امدادی و انتظامی در مواجهه با این شرایط تأکید کرد.

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