هشدار سطح نارنجی گرد و غبار در یزد
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با اشاره به هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از احتمال وزش تندباد و انتقال گرد و غبار به این استان در روز دوشنبه(امروز) خبر داد و بر ضرورت آمادهباش کامل دستگاههای اجرایی و رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، احسان بالاکتفی، در پی اعلام هشدار سطح نارنجی بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه و آمادهباش کامل اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان تأکید کرد.
وی با اشاره به سامانه انتقال گرد و غبار و مخاطره وزش باد شدید در روز امروز دوشنبه (۸ تیرماه)، نسبت به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، آسیب به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و شکستن شاخههای درختان فرسوده هشدار داد.
بالاکتفی همچنین بر کاهش دید و اختلال در ترددها، بهویژه در محورهای کویری و برونشهری تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیر کنترلی فوری شد.
مدیرکل مدیریت بحران یزد در توصیههای خود به مردم استان، بر رعایت موارد زیر تأکید کرد:
- احتیاط شدید در تردد جادهای، بهویژه برای خودروهای سبک.
- خودداری از فعالیتهای تفریحی نظیر کوهنوردی و طبیعتگردی.
- پرهیز از ترددهای غیرضروری و استفاده از ماسک در نواحی کویری، بهخصوص برای گروههای حساس.
- عدم پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمهکاره و درختان کهنسال.
- اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی.
وی در پایان بر همکاری حداکثری مردم با نیروهای امدادی و انتظامی در مواجهه با این شرایط تأکید کرد.