آزادسازی ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به ارزش ۸۰ میلیارد تومان و قلعوقمع ۶ سازه غیرمجاز در نوشهر
فرمانده انتظامی نوشهر از آزادسازی ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی و کشاورزی این شهرستان و تخریب ۶ سازه غیرمجاز خبر داد و ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف شده را ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ حجت نورانی روز دوشنبه با اشاره به اجرای عملیات رفع تصرف اراضی ملی و کشاورزی در شهرستان نوشهر اظهار کرد: این اقدام در اجرای احکام قانونی و با هدف مقابله با تصرفات غیرقانونی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از منابع ملی انجام شد.
وی افزود: این عملیات با هماهنگی دستگاه قضایی و با مشارکت یگان حفاظت اراضی کشاورزی غرب استان مازندران و اداره منابع طبیعی به اجرا درآمد که طی آن دو هزار مترمربع از اراضی ملی و کشاورزی از دست متصرفان خارج و شش مورد ساختوساز غیرمجاز نیز قلعوقمع شد.
فرمانده انتظامی نوشهر با اشاره به ارزش اقتصادی اراضی آزادسازی شده تصریح کرد: با احتساب ارزش تقریبی هر مترمربع ۴۰ میلیون تومان، ارزش مجموع اراضی رفع تصرف شده حدود ۸۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
سرهنگ نورانی با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با زمینخواری و هرگونه ساختوساز غیرمجاز در اراضی ملی و کشاورزی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق مراجع ذیصلاح اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.