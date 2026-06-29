به گزارش ایلنا، سرهنگ حجت نورانی روز دوشنبه با اشاره به اجرای عملیات رفع تصرف اراضی ملی و کشاورزی در شهرستان نوشهر اظهار کرد: این اقدام در اجرای احکام قانونی و با هدف مقابله با تصرفات غیرقانونی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از منابع ملی انجام شد.

وی افزود: این عملیات با هماهنگی دستگاه قضایی و با مشارکت یگان حفاظت اراضی کشاورزی غرب استان مازندران و اداره منابع طبیعی به اجرا درآمد که طی آن دو هزار مترمربع از اراضی ملی و کشاورزی از دست متصرفان خارج و شش مورد ساخت‌وساز غیرمجاز نیز قلع‌وقمع شد.

فرمانده انتظامی نوشهر با اشاره به ارزش اقتصادی اراضی آزادسازی شده تصریح کرد: با احتساب ارزش تقریبی هر مترمربع ۴۰ میلیون تومان، ارزش مجموع اراضی رفع تصرف شده حدود ۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سرهنگ نورانی با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با زمین‌خواری و هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی ملی و کشاورزی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.

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