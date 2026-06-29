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تعطیلی زودهنگام ادارات و بانک‌های ۵ شهرستان منطقه سیستان به دلیل طوفان و ریزگردها

تعطیلی زودهنگام ادارات و بانک‌های ۵ شهرستان منطقه سیستان به دلیل طوفان و ریزگردها
کد خبر : 1805965
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پیرو تصمیم ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌های منطقه سیستان و به دلیل تشدید طوفان، کاهش دید افقی و افزایش غلظت ریزگردها، ساعت کاری ادارات و بانک‌ها در پنج شهرستان زابل، هامون، زهک، هیرمند و نیمروز برای امروز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵ تغییر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی‌های فرمانداری‌های این مناطق، شرایط جوی و تداوم پدیده گرد و غبار منجر به اتخاذ تصمیماتی مبنی بر تعطیلی یا تعطیلی زودهنگام ادارات و بانک‌ها در پنج شهرستان در منطقه سیستان شد.

با تصمیم ستاد مدیریت بحران در سه شهرستان زهک، هیرمند و هامون تمام ادارات، دستگاه‌های اجرایی، موسسات دولتی و عمومی، بانک‌ها و بیمه‌ها به استثنای مراکز درمانی، بهداشتی، امدادی و خدمات‌رسان، در روز دوشنبه ۸ تیرماه تعطیل اعلام شدند. این تصمیم با هدف حفظ سلامت شهروندان و کاهش تردد در شرایط جوی نامناسب اتخاذ شده است.

طبق اعلام معاونت استانداری و فرمانداری ویژه زابل، پایان فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و موسسات عمومی در این شهرستان برای امروز، ساعت ۱۱ تعیین شده است.

همچنین بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان نیمروز، فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی در یوم جاری رأس ساعت ۱۰ صبح به پایان می‌رسد.

شایان ذکر است در تمامی شهرستان‌های مذکور، مراکز عملیاتی و ارائه خدمات ضروری اعم از مراکز نظامی و انتظامی، امدادی، آتش‌نشانی، اتفاقات آب، برق و گاز، طبق روال معمول و بر اساس نحوه فعالیت تعریف‌شده، به ارائه خدمات به شهروندان ادامه خواهند داد.

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