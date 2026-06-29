معاون اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان خبر داد؛
آمادگی ناوگان لرستان برای جابهجایی شرکتکنندگان در تشییع رهبر شهید
معاون اداره کل راهداری و حملونقل جادهای لرستان از آمادگی ناوگان حملونقل این برای جابهجایی شرکتکنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا عبدی روز دوشنبه هشتم تیر ماه در گفت و گو با خبرنگاران، از آمادگی کامل ظرفیت ناوگان مسافری لرستان برای جابهجایی شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد و گفت: جلسات متعددی با حضور مدیران عامل شرکتها و مؤسسات حملونقل مسافر، صنوف و فعالان این حوزه برگزار شد و تمامی تمهیدات لازم برای اعزام شرکتکنندگان از نقاط مختلف استان به مقصد مراسم تشییع پیشبینی شده است و ناوگان حملونقل عمومی استان با تمام توان در حالت آمادهباش قرار دارد.
معاون اداره کل راهداری و حملونقل جادهای لرستان با اشاره به آمادگی کامل ناوگان فعال استان، افزود: ناوگان مسافری شامل اتوبوسها، مینیبوسها و خودروهای سواری کرایه، به طور کامل آماده خدمترسانی و جابهجایی هم استانیهای گرامی برای حضور در این مراسم معنوی هستند.
عبدی، تصریح کرد: این ناوگان تحت نظارت شرکتهای حملونقل فعال استان سازماندهی شده است و رانندگان حرفهای و مجرب، مسئولیت جابهجایی ایمن شرکتکنندگان در مراسم را بر عهده دارند.
وی تأکید کرد: تیمهای نظارتی و بازرسی اداره کل بهصورت شبانهروزی بر روند اعزامها و سلامت فنی ناوگان نظارت خواهند داشت تا شرکتکنندگان با کمترین دغدغه در این مراسم باشکوه حضور یابند.