به گزارش ایلنا از همدان، حمید ملانوری‌شمسی روز دوشنبه در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اظهار کرد: امروز با پیشرفت علم و فناوری و روند توسعه در کشورهای مختلف، توجه به ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه بیش از گذشته اهمیت یافته است.

وی افزود: توسعه ارتباطات، پایه و محور حرکت کشور در مسیر پیشرفت است و برای حضور موثر در رقابت‌های فشرده جهانی، باید زیرساخت‌های این حوزه بیش از پیش تقویت شود.

استاندار همدان با ابراز امیدواری نسبت به دستاوردهای سفر وزیر ارتباطات به استان، تصریح کرد: این سفر می‌تواند فرصت مناسبی برای بهره‌مندی هرچه بیشتر همدان از ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این بخش باشد.

سفر سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان همدان با هدف بررسی میدانی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی، افتتاح طرح‌های توسعه‌ای و پیگیری برنامه‌های دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است و در جریان این سفر، چندین پروژه زیرساختی و فناورانه به بهره‌برداری خواهد رسید.

بررسی آخرین وضعیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان، ارزیابی روند اجرای طرح‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، حضور در نشست شورای اداری استان و گرفتن تصمیم‌های لازم برای ارتقای شاخص‌های ارتباطی و توسعه خدمات هوشمند از مهم‌ترین برنامه‌های سفر سید ستار هاشمی به همدان است.

افتتاح استودیو تولید محتوا، بهره‌برداری از چند مرکز با کاربری‌های مرتبط در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازدید و گفت‌وگو با واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان استان و بررسی ظرفیت‌های زیست‌بوم نوآوری همدان از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دومین روز سفر به این استان است.

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