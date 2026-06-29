مونوکسید کربن جان مادر و فرزند را در همدان گرفت
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: یک زن ۴۴ ساله و کودک هشت ساله اش قربانی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اورژانس همدان، محمد ربیع یگانه روز دوشنبه در این باره بیان کرد: به دنبال گزارش مسمومیت با گاز منوکسیدکربن توسط تیم های آتش نشانی بلافاصله تیم درمانی پایگاه "قائم" (عج) همدان به محل اعزام شد.
وی اضافه کرد: با ورود کارشناسان اورژانس به محل حادثه و بررسی علائم بالینی مشخص شد که این مادر و کودک به علت گذشت زمان طولانی از وقوع حادثه، جان خود را از دست دادهاند.
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهارکرد: پس از انجام اقدامات لازم در صحنه، متوفیان برای رسیدگیهای لازم به مراجع قضایی تحویل شدند.
ربیع یگانه از شهروندان خواست نسبت به نصب و سرویس صحیح وسایل گرمایشی و گازسوز، اطمینان از تهویه مناسب و استفاده از دودکش استاندارد توجه ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.