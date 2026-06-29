مونوکسید کربن جان مادر و فرزند را در همدان گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اورژانس همدان، محمد ربیع یگانه روز دوشنبه در این باره بیان کرد: به دنبال گزارش مسمومیت با گاز منوکسیدکربن توسط تیم های آتش نشانی بلافاصله تیم‌ درمانی پایگاه "قائم‌" (عج) همدان به محل اعزام شد.

وی اضافه کرد: با ورود کارشناسان اورژانس به محل حادثه و بررسی علائم بالینی مشخص شد که این مادر و کودک به علت گذشت زمان طولانی از وقوع حادثه، جان خود را از دست داده‌اند.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهارکرد: پس از انجام اقدامات لازم در صحنه، متوفیان برای رسیدگی‌های لازم به مراجع قضایی تحویل شدند.

ربیع یگانه از شهروندان خواست نسبت به نصب و سرویس صحیح وسایل گرمایشی و گازسوز، اطمینان از تهویه مناسب و استفاده از دودکش استاندارد توجه ویژه داشته باشند تا از بروز چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.