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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات :

اصابت حملات دشمن به ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور خللی در شبکه ایجاد نکرد

اصابت حملات دشمن به ۵۰۰ سایت ارتباطی کشور خللی در شبکه ایجاد نکرد
کد خبر : 1805932
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وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پایداری شبکه ارتباطی کشور در جریان جنگ رمضان گفت: با وجود اصابت بیش از ۵۰۰ نقطه به سایت‌های ارتباطی، هیچ‌گونه اختلال گسترده‌ای در شبکه کشور ایجاد نشد و این موضوع نقش مهمی در حفظ آرامش روانی جامعه داشت.

به گزارش ایلنا از همدان، سید ستار هاشمی روز دوشنبه در دیدار با امام جمعه همدان با اشاره به عملکرد خانواده ارتباطات کشور در جریان جنگ رمضان، گفت: با وجود اصابت بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و حملات به برخی زیرساخت‌ها، شبکه ارتباطی کشور پایدار ماند و هیچ اختلال گسترده‌ای در ارائه خدمات به مردم گزارش نشد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های وزارت ارتباطات در شرایط جنگی حفظ پایداری ارتباطات بود، افزود: در روزهایی که مردم بیش از هر زمان دیگری نیازمند اطلاع از وضعیت خانواده و بستگان خود و برقراری ارتباط بودند، تمامی بخش‌های حاکمیتی و خصوصی حوزه ارتباطات با تمام توان تلاش کردند تا ارتباطات بدون وقفه برقرار بماند و آرامش روانی جامعه حفظ شود.

هاشمی با اشاره به حملات انجام‌شده به زیرساخت‌های ارتباطی کشور اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در جریان جنگ مورد اصابت قرار گرفت که می‌توانست اختلال جدی در شبکه ایجاد کند اما با تلاش شبانه‌روزی همکاران و همکاری اپراتورها، این آسیب‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شد و شبکه ارتباطی کشور پایدار باقی ماند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: امروز بخش عمده‌ای از خدمات کشور بر بستر شبکه ارتباطی ارائه می‌شود؛ از توزیع سوخت و کالا گرفته تا خدمات بانکی، خرید و فروش، خدمات دولت الکترونیک و بسیاری از فعالیت‌های روزمره مردم؛ حفظ پایداری این شبکه موجب شد هیچ‌یک از این خدمات در دوران جنگ متوقف نشود.

هاشمی از همکاری نزدیک وزارت ارتباطات با صدا و سیما نیز خبر داد و گفت: با وجود حمله به برخی مراکز پخش، از ظرفیت‌های زیرساختی کشور برای استمرار پخش برنامه‌های رسانه ملی استفاده شد و در صورت بروز آسیب، خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگشت.

وی همچنین با اشاره به قطع ارتباط برخی جزایر با سرزمین اصلی در چند مقطع، افزود: همکاران وزارت ارتباطات با بهره‌گیری از بسترهای رادیویی، بی‌سیم و ارتباطات ماهواره‌ای، ارتباط این مناطق را حفظ کردند.

وزیر ارتباطات با اشاره به افزایش استفاده از سکوهای داخلی در دوره محدودیت اینترنت، اظهار کرد: با تأمین زیرساخت‌های پردازشی و ذخیره‌سازی از محل منابع داخلی وزارت ارتباطات، ظرفیت این سکوها افزایش یافت و خدمات اقتصاد دیجیتال بدون وقفه در اختیار مردم قرار گرفت.

هاشمی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: معاونان وزارت ارتباطات به‌عنوان معین سه استان تهران، قم و خراسان رضوی تعیین شده‌اند تا در تعامل با استانداران، زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز مراسم را فراهم کنند.

وی افزود: مسیرهای برگزاری مراسم با استفاده از شبکه فیبر نوری برای صداوسیما و دستگاه‌های خدمات‌رسان تجهیز شده و امکانات لازم برای اسکان و خدمت‌رسانی به میهمانان نیز پیش‌بینی شده است.

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل گفت: در دنیای امروز نمی‌توان مردم را از ارتباطات جهانی بی‌نیاز دانست، شبکه ملی اطلاعات در امتداد اینترنت جهانی تعریف می‌شود و جایگزین آن نیست.

وی تصریح کرد: دسترسی به اینترنت بین‌الملل تنها نیاز دانشگاهیان یا پژوهشگران نیست؛ همه اقشار جامعه، از فعالان رسانه‌ای و کسب‌وکارها گرفته تا صنعتگران، ورزشکاران، هنرمندان و صاحبان مشاغل مختلف برای فعالیت‌های روزمره خود به این بستر نیاز دارند.

هاشمی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای حوزه ارتباطات و شهدای جنگ رمضان، گفت: وزارت ارتباطات در این مسیر چند شهید تقدیم کشور کرده است و امیدواریم به برکت خون شهدا بتوانیم خدمتگزار شایسته‌ای برای مردم و زمینه‌ساز رشد و پیشرفت کشور باشیم.

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