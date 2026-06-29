سرپرست حوزه استاندار فارس منصوب شد
استاندار فارس در حکمی سید احمد احمدیزاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی خود را با حفظ سمت به سرپرستی حوزه استاندار فارس منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، متن این حکم که به امضای حسینعلی امیری رسیده خطاب به سید احمد احمدیزاده به این شرح است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص، شایستگی، امانتداری و تجارب، جنابعالی را با حفظ سمت تا زمان انتصاب مدیرکل حوزه، به سمت سرپرست حوزه استاندار فارس منصوب مینمایم.
امید است با استعانت از خداوند سبحان (جل و اعلاء) و با عنایت به شرح وظایف و مأموریتهای محوله در ابعاد حاکمیتی و تعامل با نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نظارت عالیه با لحاظ سیاستها و برنامههای دولت وفاق ملی و ضرورت تقویت ارتباط منسجم و هدفمند دستگاههای اجرایی، قضایی، نهادها و نیروهای مسلح با استاندار در راستای انجام وظایف و اعمال اختیارات از جمله حل مشکلات مردم، تکریم ارباب رجوع و ارائه الگویی از خدمت بیمنت به مردم و رعایت اخلاق کریمه اسلامی و افزایش امید به آینده محقق گردد.
بدیهی است معاونین محترم استاندار، مشاورین و مدیران ستادی استانداری، فرمانداران و مدیران کل ادارات دولتی و اجرایی استان در جهت اهداف مورد نظر و پیشبرد امور با جنابعالی همکاری لازم معمول خواهند داشت.
توفیق شما را از خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و انجام دستورات ریاست محترم جمهور در اجرای وظایف محوله خواهانم.