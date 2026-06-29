خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​سرپرست حوزه استاندار فارس منصوب شد

​سرپرست حوزه استاندار فارس منصوب شد
کد خبر : 1805906
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار فارس در حکمی سید احمد احمدی‌زاده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی خود را با حفظ سمت به سرپرستی حوزه استاندار فارس منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، متن این حکم که به امضای حسینعلی امیری رسیده خطاب به سید احمد احمدی‌زاده به این شرح است: 

نظر به مراتب تعهد، تخصص، شایستگی، امانت‌داری و تجارب، جنابعالی را با حفظ سمت تا زمان انتصاب مدیرکل حوزه، به سمت سرپرست حوزه استاندار فارس منصوب می‌نمایم.

امید است با استعانت از خداوند سبحان (جل و اعلاء) و با عنایت به شرح وظایف و مأموریت‌های محوله در ابعاد حاکمیتی و تعامل با نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نظارت عالیه با لحاظ سیاست‌ها و برنامه‌های دولت وفاق ملی و ضرورت تقویت ارتباط منسجم و هدفمند دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نهادها و نیروهای مسلح با استاندار در راستای انجام وظایف و اعمال اختیارات از جمله حل مشکلات مردم، تکریم ارباب رجوع و ارائه الگویی از خدمت بی‌منت به مردم و رعایت اخلاق کریمه اسلامی و افزایش امید به آینده محقق گردد.

بدیهی است معاونین محترم استاندار، مشاورین و مدیران ستادی استانداری، فرمانداران و مدیران کل ادارات دولتی و اجرایی استان در جهت اهداف مورد نظر و پیشبرد امور با جنابعالی همکاری لازم معمول خواهند داشت.

توفیق شما را از خداوند متعال و در ظل توجهات حضر‌ت ولی‌عصر (عج) با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و انجام دستورات ریاست محترم جمهور در اجرای وظایف محوله خواهانم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی