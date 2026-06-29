​سرپرست حوزه استاندار فارس منصوب شد

به گزارش ایلنا، متن این حکم که به امضای حسینعلی امیری رسیده خطاب به سید احمد احمدی‌زاده به این شرح است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص، شایستگی، امانت‌داری و تجارب، جنابعالی را با حفظ سمت تا زمان انتصاب مدیرکل حوزه، به سمت سرپرست حوزه استاندار فارس منصوب می‌نمایم.

امید است با استعانت از خداوند سبحان (جل و اعلاء) و با عنایت به شرح وظایف و مأموریت‌های محوله در ابعاد حاکمیتی و تعامل با نمایندگان محترم مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نظارت عالیه با لحاظ سیاست‌ها و برنامه‌های دولت وفاق ملی و ضرورت تقویت ارتباط منسجم و هدفمند دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نهادها و نیروهای مسلح با استاندار در راستای انجام وظایف و اعمال اختیارات از جمله حل مشکلات مردم، تکریم ارباب رجوع و ارائه الگویی از خدمت بی‌منت به مردم و رعایت اخلاق کریمه اسلامی و افزایش امید به آینده محقق گردد.

بدیهی است معاونین محترم استاندار، مشاورین و مدیران ستادی استانداری، فرمانداران و مدیران کل ادارات دولتی و اجرایی استان در جهت اهداف مورد نظر و پیشبرد امور با جنابعالی همکاری لازم معمول خواهند داشت.

توفیق شما را از خداوند متعال و در ظل توجهات حضر‌ت ولی‌عصر (عج) با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و انجام دستورات ریاست محترم جمهور در اجرای وظایف محوله خواهانم.

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