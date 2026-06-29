معرفی معتادان متجاهر و داوطلب شهرستان لامرد به کمپ ترک اعتیاد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، حجت الاسلام علی صداقت در جمع خبرنگاران محلی به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: به همت مجموعه قضایی شهرستان لامرد، جمع آوری معتادان متجاهر(بی خانمان) طبق ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت و با سهمیه اختصاصی که اخذ شد، به کمپ استان ارجاع شدند و طبق ماده 15، همچنین سایر معتادان داوطلب به کمپ ترک اعتیاد معرفی گردیدند و از دیگر اقدامات جمع آوری متکدیان از جمله متکدیان- اتباع پاکستانی بود.

وی افزود: مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا، با خودروهای تغییر وضعیت داده شده یا شوتی و بعضاً با لامپ‌های غیراستاندارد که باعث تصادفات زیاد شده بودند، و مبارزه با انواع مواد مخدر ، دام و سوخت قاچاق سازمان یافته با همکاری منطقه انتظامی شهرستان ، از اقدامات لازم برای تأمین امنیت در شهرستان بود.

حجت الاسلام صداقت با اعلام اینکه روند نصب دوربین های مداربسته از سوی دهیاری‌ها ادامه می‌یابد، تصریح کرد: با پیگیری‌ها؛ دوربین کنترل سرعت در مسیر رفت و برگشت لامرد به مهر نصب شد که تاثیر بسیاری در کنترل سرعت خواهد داشت.

وی با اشاره به مصوبات کمیته پیگیری قانون کاهش آلودگی هوا در لامرد از پیگیری اجرای کمربند سبز با مشارکت منابع طبیعی و صنایع خبر داد و بیان کرد: بنابر گزارش رئیس منابع طبیعی، 10 هزار اصله نهال به همت یکی از صنایع کاشته شده که این علاوه‌بر اصله نهال هایی است که به دهیاریها تحویل داده شد.

دادستان عمومی و انقلاب لامرد ، برخورد با جرایم خشن، ادم ربایی، قدرت نمایی با سلاح، برخورد با مغازه داران و رستوران‌ها و دیگر مراکز صنفی با تخلفات بهداشتی و گران فروشی را از سیاستها و اهداف مجموعه دادگستری اعلام نمود و بر ادامه این روند تأکید کرد.

پیگیری رفع نقاط حادثه خیز در حوزه راهها، برخورد با جرایم سایبری- امنیتی و مجازی، راه‌اندازی پلیس فتا در لامرد، کمک به تجهیز کلانتری ها و بازداشتگاهها، سرکشی مداوم از مراکز نظامی، زندان‌ها و تحت نظرگاهها و پیگیری تشکیل پرونده برای اسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم، برگزاری دوره آموزشی برای ضابطان دادگستری از اقدامات شاخص مجموعه دادگستری شهرستان طی مدت اخیر بوده است که حجت الاسلام صداقت به آن اشاره کرد.

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