به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، خبرنگاران محلی در نشست خبری و طرح مطالبات مردمی طی نشست سه ساعته، عمده مطالبات مردم در حوزه های مختلف برای گره گشایی از مشکلات آنان را عنوان کردند و خواستار پیگیری از سوی دستگاه قضایی شدند.

سید محمدباقر حقایقی رئیس دادگستری در جمع خبرنگاران محلی به مناسبت هفته قوه قضائیه افزود: در یکسال اخیر، نقاط قوت و ضعفی داشتیم و در بحث عملکرد، سیستمی شدن شورای حل اختلاف بخش علامرودشت با پیگیری و اخذ موافقت از اداره کل دادگستری استان انجام شد که در بحث تامین اعتبار آن، بالغ بر ۵٠٠ میلیون تومان هزینه گردید و قبل از تاسوعا تکمیل شده است.

وی با اعلام برتر شناخته شدن سه تن از قضات دادگستری لامرد اظهار کرد: در زمینه‌ی مجازات‌های جایگزین حبس‌؛ اقدامات مثبتی انجام شد که در چندین مورد، خودرو به دستگاه های مختلف ارجاع شد و دیگر مجازات‌های جایگزین حبس در زمینه‌ی تهیه امکانات و کمک به مرکز معلولان ذهنی تحت نظارت اداره بهزیستی لامرد انجام گردید.

حقایقی تصریح کرد: طی یکسال گذشته نسبت به مدت مشابه؛ امتیاز عملکرد دادگستری شهرستان ارتقا یافت که این امتیاز از یک میلیون و 823 هزار به 2 میلیون 173 هزار افزایش پیدا کرد.

رئیس دادگستری لامرد اظهار کرد: سرعت رسیدگی دادخواست‌ها از زمان ثبت و تشکیل پرونده تا مختومه؛ از 38 روز به زیر 30 ساعت رسیده است.

وی درصد رضایتمندی مراجعان به دادگستری طی یک سال اخیر نسبت به مدت مشابه، از 66 درصد به 75 درصد اعلام کرد و گفت: در بحث پرونده بدون کاغذ، از 6047 پرونده به 6043 رسید که تغییر چندانی نداشتیم و در زمینه ی برگزاری جلسات مجازی رسیدگی‌ها، کاهش کمی داشتیم و در این مدت طی یکسال گذشته نسبت به مدت مشابه؛ از 284 به 240 جلسه رسید.

رئیس دستگاه قضا در لامرد در ادامه ابلاغیه سنتی و نیمه الکترونیک طی این بازه زمانی یکساله اخیر در مقایسه با مدت مشابه گذشته؛ را از 100 مورد به 56 مورد اعلام کرد و افزود: ابلاغیه های الکترونیک دادگستری، 10 درصد افزایش یافته است که 121 هزار عدد ابلاغیه به 134 هزار ابلاغیه الکترونیک رسیده است.

وی به آمارهای مقایسه ای پرونده های طلاق اشاره کرد و از کاهش آن خبر داد و گفت: از 123 مورد طلاق توافقی به 111 طلاق توافقی ، از 32 مورد صدور گواهی‌نامه امکان عدم سازش به 25 مورد و 54 مورد طلاق درخواستی زوجه به 48 مورد در این زمینه رسیده است و یک روند کاهشی را شاهد هستیم که در این راستا، مرکز مشاوره خانواده مِهر، نقش موثری ایفا نموده است و از جمله اینکه خدمات این مرکز رایگان است که یک کار مشترک میان ناحیه مقاومت سپاه، دفتر امام جمعه و دادگستری است.

حقایقی با اعلام وضعیت احداث پروژه بزرگ ساختمان جدید دادگستری لامرد گفت: از شهریور سال گذشته؛ ساختمان اداری دادگستری در انتهای بلوار معلم و در زمینی به مساحت قریب به یک هکتار آغاز گردید و تا پایان امسال تلاش داریم که اسکلت ساختمان چهار طبقه شامل زیرزمین و سه طبقه بالای ان به پایان برسد.

رئیس دادگستری با تاکید بر اینکه نگاه حاکم در دادگستری لامرد، ارائه خدمات به نفع مردم و تکریم آنان است، اظهار کرد: این ساختمان مجهز با زیربنای 6 هزار مترمربع از ساختمان های شاخص دادگستری خواهد بود که تا کنون 32 میلیارد تومان هزینه شده است. با فضاها و کاربری‌های تعریف شده در ساختمان جدید، تکریم ارباب رجوع و کارکنان و قضات دادگستری در طراحی ها لحاظ شده است.

به گفته وی، ساختمان بتنی در حال ساخت یکی از ساختمان های باکیفیت با دال بتنی، بسیار مقاوم و یکی از پروژه های بزرگ ساختمانی در سطح شهر لامِرد است.

انتهای پیام/