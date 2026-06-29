به گزارش ایلنا، شیرزاد نجفی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در استان لرستان حدود ۷۰۰ هزار هکتار از مناطق طبیعی در زمره مناطق بحرانی قرار دارند و به منظور کاهش خطرات احتمالی، اقداماتی از جمله به‌کارگیری دیده‌بان، ایجاد آتش‌بُر و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش مهم مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی یا تخریب جنگل‌ها و مراتع، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اطلاع دهند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان خاطرنشان کرد: استان لرستان با دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عرصه ملی، یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه منابع طبیعی به شمار می‌رود و شهرستان خرم‌آباد نیز پس از الیگودرز، دومین شهرستان استان از نظر وسعت جنگل‌ها و مراتع است.

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