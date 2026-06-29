خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۷۰۰ هزار هکتار از مناطق جنگلی و منابع طبیعی لرستان در معرض آتش‌سوزی قرار دارند

۷۰۰ هزار هکتار از مناطق جنگلی و منابع طبیعی لرستان در معرض آتش‌سوزی قرار دارند
کد خبر : 1805863
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری و کاهش خطرات احتمالی آتش‌سوزی در منابع طبیعی و جنگل‌های استان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، شیرزاد نجفی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در استان لرستان حدود ۷۰۰ هزار هکتار از مناطق طبیعی در زمره مناطق بحرانی قرار دارند و به منظور کاهش خطرات احتمالی، اقداماتی از جمله به‌کارگیری دیده‌بان، ایجاد آتش‌بُر و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است. 

وی با اشاره به نقش مهم مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی یا تخریب جنگل‌ها و مراتع، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان اطلاع دهند. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان خاطرنشان کرد: استان لرستان با دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عرصه ملی، یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه منابع طبیعی به شمار می‌رود و شهرستان خرم‌آباد نیز پس از الیگودرز، دومین شهرستان استان از نظر وسعت جنگل‌ها و مراتع است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی