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معاون اقتصادی استاندار لرستان خبر داد:

پرداخت یک همت اعتبار از محل تسهیلات تبصره ۱۸

پرداخت یک همت اعتبار از محل تسهیلات تبصره ۱۸
کد خبر : 1805859
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان از پرداخت یک همت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد در جلسه بررسی طرح‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و بند ب تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اظهارداشت: از مجموع ۱۰۲۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به این طرح‌ها مبلغ ۱۰۰۰ میلیاردتومان منابع در استان جذب و پرداخت شده است. 

وی ادامه‌داد: همچنین از محل تسهیلات بند ب تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۱۶ میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافت که سهم بخش کشاورزی ۱۲۱ میلیارد تومان، بخش صنعت ۱۱۸ میلیارد تومان، راه و شهرسازی ۷/۵ میلیارد تومان بوده و سایر بخش‌های گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز هر یک به تناسب دارای اعتباری می‌باشند. 

معاون اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه بخش عمده این منابع به استان تخصیص یافته، بر ضرورت همکاری بانک‌ها و پیگیری برای جذب صددرصدی این اعتبارات تاکید کرد. 

در این جلسه طرح‌های معرفی شده به بانک‌های عامل مورد بررسی قرار گرفت.

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