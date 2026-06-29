پرداخت یک همت اعتبار از محل تسهیلات تبصره ۱۸

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد در جلسه بررسی طرح‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و بند ب تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اظهارداشت: از مجموع ۱۰۲۷ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به این طرح‌ها مبلغ ۱۰۰۰ میلیاردتومان منابع در استان جذب و پرداخت شده است.

وی ادامه‌داد: همچنین از محل تسهیلات بند ب تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۱۶ میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافت که سهم بخش کشاورزی ۱۲۱ میلیارد تومان، بخش صنعت ۱۱۸ میلیارد تومان، راه و شهرسازی ۷/۵ میلیارد تومان بوده و سایر بخش‌های گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز هر یک به تناسب دارای اعتباری می‌باشند.

معاون اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه بخش عمده این منابع به استان تخصیص یافته، بر ضرورت همکاری بانک‌ها و پیگیری برای جذب صددرصدی این اعتبارات تاکید کرد.

در این جلسه طرح‌های معرفی شده به بانک‌های عامل مورد بررسی قرار گرفت.

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