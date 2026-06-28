2 کشته دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی همدان به ملایر

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و در این رابطه آمده است: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سنگین باری و یک دستگاه موتورسیکلت در محور مواصلاتی همدان به ملایر محدوده پمپ بنزین خلیج‌فارس، به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس، اعلام شد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در این راستا بلافاصله 2 تیم درمانی از پایگاه‌های اورژانس گنبد و بعثت به محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه رانندگی متأسفانه 2 نوجوان حدوداً 15 ساله به علت شدت جراحات و آسیب‌های وارد شده در دم جان باختند. اجساد این 2 نوجوان بعد از بررسی و ارزیابی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

روابط‌عمومی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان در اطلاعیه خود به مشخص نبودن علت وقوع این حادثه اشاره کرده و آورده است: علت دقیق وقوع این حادثه رانندگی توسط مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است‌ و اخبار تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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