7 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی ابهر به قیدار

به گزارش ایلنا، مانی علی‌اصغری افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 در کیلومتر 13 محور مواصلاتی ابهر به قیدار به مرکز عملیات اضطراری استان زنجان اعلام شد.

وی به اقدامات امدادی انجام شده برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات جاده‌ای گردنه قره‌آغاج شهرستان ابهر به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان اظهار داشت: نجاتگران هلال‌احمر این استان پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه امدادی برای 7 مصدوم، یک نفر از مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان الغدیر ابهر منتقل کردند.

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