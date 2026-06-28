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جانشین فرماندهی انتظامی استان ایلام خبر داد:

پایان ماراتن فرار قاتل مسلح و عامل درگیری مرگبار در شهرستان هلیلان

پایان ماراتن فرار قاتل مسلح و عامل درگیری مرگبار در شهرستان هلیلان
کد خبر : 1805804
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جانشین فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: با پیگیری‌های ویژه نیروهای پلیس آگاهی، ماراتن فرار قاتل مسلح و عامل درگیری مرگبار بر سر یک قطعه زمین در شهرستان هلیلان از توابع این استان به نقطه پایان رسید و بالاخره دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ روح‌الله گراوندی افزود: در اواخر اردیبهشت سال جاری پس از کشته شدن یک نفر در یکی از روستاهای شهرستان هلیلان که بر سر کشمکش‌ها و دعواهای ملکی رخ داد، شناسایی و دستگیری عامل این جنایت در دستور کار ویژه مأموران پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان هلیلان با انجام پیگیری‌های امنیتی و بررسی‌های تخصصی، پناهگاه متهم این پرونده را در یکی از استان‌های همسایه شناسایی کردند و پس از گرفتن حکم نیابت از دستگاه قضایی، در یک اقدام غافلگیرانه وی را به دام انداختند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان ایلام از همراهی دستگاه قضایی در روند رسیدگی به این پرونده قدردانی کرده و اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان هلیلان در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف و 24 فشنگ جنگی کشف و ضبط کردند.

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