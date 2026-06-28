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تداوم تنور سوزان در سیستان‌وبلوچستان؛ کهورک باز هم داغ‌ترین نقطه کشور شد

تداوم تنور سوزان در سیستان‌وبلوچستان؛ کهورک باز هم داغ‌ترین نقطه کشور شد
کد خبر : 1805787
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مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: استمرار موج گرمای تابستانه در استان، موجب شد تا ایستگاه هواشناسی «کهورک» برای چهارمین روز متوالی با ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس، عنوان داغ‌ترین نقطه کشور را حفظ کند.

به گزارش ایلنا، محسن حیدری شامگاه یکشنبه اظهار کرد: امروز هفتم تیرماه، دمای ۲۱ ایستگاه هواشناسی سیستان و بلوچستان از مرز ۴۰ درجه سلسیوس عبور کرد که از این تعداد، ۱۲ ایستگاه دمای ۴۵ درجه و بیشتر را به ثبت رساندند.

وی بیان کرد: پس از کهورک، زابل با ثبت دمای ۴۹ درجه سلسیوس در جایگاه دومین نقطه گرم سیستان و بلوچستان قرار گرفت و بیشینه دمای هوای زاهدان نیز در گرم‌ترین ساعات روز به ۴۱ درجه سلسیوس رسید.

مدیرکل هواشناسی سیستان‌وبلوچستان به وضعیت بارش‌های استان اشاره کرد و افزود: امروز در ۶ ایستگاه هواشناسی استان بارندگی ثبت شد که «مچان» با ۲۳ میلی‌متر، «بلپیر» با ۱۴ میلی‌متر و «کشیگ» با ۶ میلی‌متر، بیشترین میزان بارش را داشتند.

وی درباره پیش‌بینی‌های جوی روزهای آتی بیان کرد: بر اساس مدل‌های پیش‌یابی، طی سه روز آینده رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای در ارتفاعات شرقی، جنوبی و روی دریای عمان محتمل است.

حیدری ادامه داد: از دوشنبه تا پایان هفته در نیمه شمالی استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد، طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود؛ در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز افزایش غبار و وزش باد تداوم خواهد داشت. با این وجود، از روز دوشنبه در شمال سیستان و بلوچستان و از سه‌شنبه در زاهدان، روند کاهش تدریجی دما آغاز می‌شود.

وی با اشاره به خطرات احتمالی، از شهروندان خواست در ساعات اوج گرما از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری و در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند وبا با تأکید بر پرهیز از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، نسبت به خطرات ناشی از رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید هشدار داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان به ساکنان مناطق شمالی و مرکزی استان توصیه کرد با توجه به پیش‌بینی وزش باد شدید و گرد و خاک، ضمن رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، استفاده از ماسک را به ویژه برای سالمندان و بیماران تنفسی در اولویت قرار دهند.

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