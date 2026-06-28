به گزارش ایلنا، محسن حیدری شامگاه یکشنبه اظهار کرد: امروز هفتم تیرماه، دمای ۲۱ ایستگاه هواشناسی سیستان و بلوچستان از مرز ۴۰ درجه سلسیوس عبور کرد که از این تعداد، ۱۲ ایستگاه دمای ۴۵ درجه و بیشتر را به ثبت رساندند.

وی بیان کرد: پس از کهورک، زابل با ثبت دمای ۴۹ درجه سلسیوس در جایگاه دومین نقطه گرم سیستان و بلوچستان قرار گرفت و بیشینه دمای هوای زاهدان نیز در گرم‌ترین ساعات روز به ۴۱ درجه سلسیوس رسید.

مدیرکل هواشناسی سیستان‌وبلوچستان به وضعیت بارش‌های استان اشاره کرد و افزود: امروز در ۶ ایستگاه هواشناسی استان بارندگی ثبت شد که «مچان» با ۲۳ میلی‌متر، «بلپیر» با ۱۴ میلی‌متر و «کشیگ» با ۶ میلی‌متر، بیشترین میزان بارش را داشتند.

وی درباره پیش‌بینی‌های جوی روزهای آتی بیان کرد: بر اساس مدل‌های پیش‌یابی، طی سه روز آینده رشد ابرهای همرفتی، وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای در ارتفاعات شرقی، جنوبی و روی دریای عمان محتمل است.

حیدری ادامه داد: از دوشنبه تا پایان هفته در نیمه شمالی استان وزش باد شدید و در مناطق مستعد، طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود؛ در زاهدان و نواحی مرکزی استان نیز افزایش غبار و وزش باد تداوم خواهد داشت. با این وجود، از روز دوشنبه در شمال سیستان و بلوچستان و از سه‌شنبه در زاهدان، روند کاهش تدریجی دما آغاز می‌شود.

وی با اشاره به خطرات احتمالی، از شهروندان خواست در ساعات اوج گرما از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری و در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند وبا با تأکید بر پرهیز از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع، نسبت به خطرات ناشی از رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید هشدار داد.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان به ساکنان مناطق شمالی و مرکزی استان توصیه کرد با توجه به پیش‌بینی وزش باد شدید و گرد و خاک، ضمن رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای، استفاده از ماسک را به ویژه برای سالمندان و بیماران تنفسی در اولویت قرار دهند.

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