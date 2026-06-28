آتش سوزی در استخر کارگران بروجرد

به گزارش ایلنا، نادر موسیوند شامگاه یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۱۸:۵۰ دقیقه طی تماسی با ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی مبنی بر آتش سوزی در استخر کارگران، بلافاصله اکیپ‌های اطفا حریق از چهار ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه استخر فعال و تعدادی از جمله کودکان در داخل استخر بودند، همه افراد با رعایت نکات ایمنی به بیرون از استخر هدایت شدند و عملیات اطفا و پاکسازی طی یک ساعت به انجام رسید.

موسیوند افزود: این حادثه مصدوم نداشت و علت آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.

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