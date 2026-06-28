یک مقام مسئول خبر داد؛
آتش سوزی در استخر کارگران بروجرد
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بروجرد از وقوع آتشسوزی در استخر کارگران این شهر خبر داد.
به گزارش ایلنا، نادر موسیوند شامگاه یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ساعت ۱۸:۵۰ دقیقه طی تماسی با ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی مبنی بر آتش سوزی در استخر کارگران، بلافاصله اکیپهای اطفا حریق از چهار ایستگاه به محل اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به اینکه استخر فعال و تعدادی از جمله کودکان در داخل استخر بودند، همه افراد با رعایت نکات ایمنی به بیرون از استخر هدایت شدند و عملیات اطفا و پاکسازی طی یک ساعت به انجام رسید.
موسیوند افزود: این حادثه مصدوم نداشت و علت آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.