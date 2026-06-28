به گزارش ایلنا، علیرضا ابراهیمی اظهار کرد: صبح سه‌شنبه سوم تیرماه، در پی گزارش محیط‌بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل مبنی بر مشاهده یک قلاده خرس قهوه‌ای زخمی در حریم اراضی باغی روستای هاره که به دلیل شدت جراحات قادر به تحرک نبود، تیم تخصصی شامل دامپزشک معتمد اداره‌کل، کارشناسان حیات‌وحش و نیروهای اجرایی اداره حفاظت محیط زیست آمل به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از ارزیابی وضعیت حیوان، عملیات زنده‌گیری با استفاده از اسلحه بیهوشی و تحت نظارت مستقیم دامپزشک انجام شد و خرس پس از بیهوشی ایمن، با رعایت کامل ملاحظات تخصصی به مرکز درمان و تیمار حیات‌وحش در پناهگاه حیات‌وحش سمسکنده منتقل شد.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران با اشاره به نتایج معاینات اولیه گفت: این خرس نر و حدود ۱۰ ساله است و بر اثر اصابت گلوله در بخش تحتانی ستون فقرات دچار آسیب شده و توانایی حرکت هر دو پای عقب خود را از دست داده است.

ابراهیمی ادامه داد: این حیوان هم‌اکنون در بخش قرنطینه مرکز درمان و تیمار حیات‌وحش تحت مراقبت تیم دامپزشکی و کارشناسان قرار دارد و براساس ارزیابی‌های اولیه، وضعیت هوشیاری، تغذیه و سایر علائم حیاتی آن مطلوب گزارش شده است.

وی تأکید کرد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران تمامی اقدامات لازم برای درمان و مراقبت از این خرس را انجام خواهد داد و همزمان، شناسایی عامل یا عاملان تیراندازی از طریق مراجع قانونی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/