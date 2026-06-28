به گزارش ایلنا، اکبر فدایی، رئیس ذخیره‌گاه زیست‌کره و پناهگاه حیات وحش میانکاله، از مهار آتش‌سوزی در محدوده بین شرکت‌های صیادی نیازآباد و گلستان واقع در پناهگاه حیات وحش میانکاله خبر داد.

وی گفت: این آتش‌سوزی ساعت ۱۷ روز سه‌شنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۵ رخ داد و با توجه به وزش باد شدید، احتمال گسترش سریع آن به بخش‌های وسیع‌تری از پناهگاه حیات وحش وجود داشت. بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای اجرایی یگان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، جوامع محلی، دستگاه‌های امدادی و فرمانداری در محل حاضر شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

فدایی افزود: عملیات اطفای حریق به دلیل شرایط جوی، گستردگی حریق و وزش باد تا ساعت ۵ بامداد ادامه یافت و در نهایت با تلاش مستمر نیروهای عملیاتی، آتش به طور کامل مهار شد و از سرایت آن به سایر بخش‌های ارزشمند پناهگاه جلوگیری به عمل آمد.

در ادامه این رویداد، بررسی‌های میدانی نشان داد حدود ۵ هکتار از عرصه‌های پناهگاه حیات وحش میانکاله دچار حریق شده و بخشی از پوشش گیاهی منطقه شامل درختان گز، بوته‌های سازیل، تمشک و درختچه‌های انار در آتش سوخته است. همچنین بررسی‌های اولیه کارشناسان حاکی از آن است که منشأ این آتش‌سوزی عامل انسانی بوده و موضوع برای شناسایی عامل یا عاملان و انجام اقدامات قانونی در دست بررسی قرار دارد.

رئیس ذخیره‌گاه زیست‌کره و پناهگاه حیات وحش میانکاله در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوشش گیاهی، احتمال وقوع آتش‌سوزی در زیستگاه‌های طبیعی افزایش می‌یابد؛ از این‌رو از گردشگران، صیادان و جوامع محلی درخواست می‌شود ضمن خودداری از هرگونه اقدامی که می‌تواند موجب بروز حریق شود، در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن به مأموران یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا از گسترش خسارت به زیست گاه های ارزشمند منطقه جلوگیری شود.

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