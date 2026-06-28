افزایش ۳۲ درصدی کشفیات مواد مخدر در گلستان

به گزارش ایلنا از گلستان، مهدی طالبی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: کشفیات مواد مخدر در گلستان ۳۲ درصد افزایش داشته است و در حوزه مبارزه با قاچاقچیان، شاهد افزایش ۶۸ درصدی دستگیری‌ها بودیم.

طالبی بیان کرد: در بخش خرده‌فروشان ۴۴ درصد، در حوزه معتادان ۲۳ درصد و در مجموع، نرخ دستگیری‌ها نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع، شاهد افزایش ۲ درصد در کل عملیات‌های دستگیری در سطح استان هستیم که نشان از تقویت نظارت و برخورد با جرم دارد.

وی افزود: تعداد مراکز درمانی خدمات رسان استان گلستان از تعداد ۱۵۶ مرکز در سال ۱۴۰۲ به ۳۲۴ مرکز رسیده است و بیش از ۶۲ هزار نفر در استان از این خدمات استفاده کرده‌اند. طرح شهید سلیمانی به صورت اختصاصی در استان گلستان در ۵۶ محله با همکاری بهزیستی و سپاه به عنوان ناظر اجرا شده است.

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