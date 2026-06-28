به گزارش ایلنا، مهدی زارع خفری با بیان اینکه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی گامی مؤثر در بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید است، اظهار کرد: نصب نیروگاه خورشیدی در مجاورت چاه‌های کشاورزی، امکان تأمین برق مورد نیاز برای پمپاژ آب را فراهم می‌کند و کشاورزان می‌توانند مازاد برق تولیدی خود را نیز به شبکه سراسری بفروشند.

وی ظرفیت فعلی نیروگاه‌های خورشیدی بخش کشاورزی استان فارس را ۲ هزار و ۱۰۰ کیلووات اعلام کرد و افزود: مشترکان کشاورزی که ۸۰ درصد برق مورد نیاز خود را در طول روز از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین کنند، علاوه بر بهره‌مندی از خرید تضمینی برق در ماه‌های غیرپیک، از خاموشی‌های مدیریت اضطراری بار در فصل تابستان نیز معاف خواهند شد.

زارع خفری تصریح کرد: کشاورزانی که از این طرح استفاده می‌کنند، در بازه زمانی خرداد تا شهریور و از ساعت ۱۱ تا ۱۶ مشمول خاموشی مدیریت بار نخواهند شد و همچنین می‌توانند برق تولیدی خود را با نرخ تا ۵ هزار و ۸۵۴ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت به شبکه برق بفروشند.

کاهش هزینه‌ها و افزایش پایداری تولید

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس، استفاده از انرژی خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی را راهکاری مؤثر برای رفع بخشی از چالش‌های این حوزه دانست و گفت: تأمین بخش عمده برق مصرفی پمپ‌های آب از طریق سامانه‌های خورشیدی، علاوه بر کاهش فشار بر شبکه برق سراسری، امنیت و پایداری تولید محصولات کشاورزی را نیز افزایش می‌دهد.

وی افزود: نصب نیروگاه‌های خورشیدی موجب کاهش هزینه‌های برق و سوخت کشاورزان شده و درآمد حاصل از فروش برق تجدیدپذیر به شبکه، می‌تواند بخش قابل توجهی از هزینه‌های بهره‌برداری چاه‌های کشاورزی را جبران کند.

زارع خفری در پایان با تأکید بر نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه پایدار خاطرنشان کرد: استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی، علاوه بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کمک به رفع ناترازی انرژی، راهکاری نوآورانه برای افزایش درآمد بهره‌برداران و حرکت به سمت کشاورزی پایدار به شمار می‌رود.

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