در نشست هماندیشی مشاوران شهرداری شیراز مطرح شد؛
شناسایی ۹ هزار نقطه نیازمند مناسبسازی در شیراز/ عدالت در دسترسی، اولویت مدیریت شهری است
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز از شناسایی ۹۰۹۰ نقطه برای مناسبسازی در سطح این کلانشهر خبر داد.
به گزارش ایلنا، مسعود زارعی در نشست هماندیشی مدیریت ارشد شهری با مشاوران مناسبسازی مناطق یازدهگانه شهرداری که با حضور شهردار شیراز برگزار شد، گفت: مناسبسازی این نقاط در دستور کار قرار دارد و مدیریت شهری با تأکید بر عدالت در توسعه، تسریع اجرای طرحهای مناسبسازی و رعایت استانداردهای دسترسی برای توانخواهان را دنبال میکند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز، در این نشست با اشاره به جمعیت قابل توجه معلولان در این کلانشهر اظهار کرد: شیراز نزدیک به ۷۰ هزار معلول دارد که این موضوع مسئولیت مدیریت شهری را در حوزه مناسبسازی دوچندان میکند.
زارعی با اشاره به مصوبات و آییننامههای مختلف از جمله دستورالعمل شهر دوستدار کودک، مصوبه شهر دوستدار سالمند و آییننامه توانمندسازی توانخواهان، افزود: شهرداری در قبال این جمعیت وظایف مشخصی دارد.
وی با اشاره به مطالعات انجامشده در حوزه مناسبسازی گفت: در مرحله نخست، ۹۰۹۰ نقطه در سطح شهر شناسایی شد که مناسبسازی آنها با همکاری مشاوران و مناطق شهرداری در دستور کار قرار گرفته و اکنون در حال تکمیل است.
زارعی ادامه داد: مطالعات تکمیلی برای دستیابی به استانداردهای جهانی ادامه دارد و هدف نهایی این است که شیراز در حوزه مناسبسازی نیز به استانداردهای جهانی دست یابد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به تجربه موفق مدیریت شهری در کسب استانداردهای بینالمللی در برخی حوزههای خدمات شهری، ابراز امیدواری کرد این موفقیت در حوزه مناسبسازی نیز تکرار شود.
زارعی، تکمیل فرهنگسرای معلولین و احداث پارک مناسبسازیشده ویژه معلولان در منطقه ۲ را از اقدامات شاخص این دوره مدیریت شهری برشمرد و افزود: برای هفته معلولان در ۱۲ آذرماه نیز برنامههای ویژهای به منظور معرفی دستاوردهای مدیریت شهری در این حوزه پیشبینی شده است.
وی در پایان بر نقش دبیرخانه مناسبسازی مستقر در معاونت شهرسازی شهرداری تأکید کرد و خواستار رصد دقیق و تفکیک وظایف حوزههای شهرسازی، عمران و خدمات شهری برای اجرای کامل ضوابط مناسبسازی شد.
عدالت در توسعه، اولویت مدیریت شهری است
شهردار شیراز نیز در این نشست با اشاره به اقدامات گسترده عمرانی در سطح شهر، توسعه عدالتمحور را مهمترین رویکرد مدیریت شهری دانست.
محمدحسن اسدی گفت: در شیراز شهروند درجه یک و دو وجود ندارد و نباید میان شمال و جنوب شهر تفاوتی باشد. وظیفه مدیریت شهری، خدمترسانی به همه شهروندان، بهویژه سالمندان، نابینایان، جانبازان و توانخواهان است.
وی با اشاره به سابقه روستایی بودن برخی محلهها از جمله دوکوهک، قصرقمشه، گویم، قلعهنو و کوشکک اظهار کرد: این مناطق نیازمند توجه ویژه در حوزه مناسبسازی بودند که شهرداری اقدامات گستردهای را در این زمینه انجام داده است.
اسدی در ادامه بر ضرورت همسانسازی معابر در تمام مناطق شهر تأکید کرد و افزود: معابر باید به گونهای طراحی و ساماندهی شوند که همه شهروندان، بدون توجه به محل سکونت یا شرایط جسمی، امکان تردد ایمن و آسان در سطح شهر را داشته باشند.
پیوست مناسبسازی برای پروژههای عمرانی الزامی شود
شهردار شیراز با اشاره به اقدامات انجامشده در پارک جوان و فرهنگسرای معلولین، این مجموعه را نمونهای موفق در حوزه مناسبسازی دانست و ابراز امیدواری کرد مجموعه مشابهی در شمالغرب شیراز نیز احداث شود.
وی همچنین خواستار گنجاندن پیوست مناسبسازی در تمامی پروژههای ساختمانی و عمرانی شد و به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری دستور داد در صدور پروانههای ساختمانی و پایان کار، رعایت استانداردهای تردد معلولان را بهعنوان یکی از الزامات اصلی مدنظر قرار دهند.
اسدی با بیان اینکه مشاوران مناسبسازی نماینده ۷۰ تا ۹۰ هزار نفر از جامعه معلولان هستند، بر اهمیت استمرار این تعامل تأکید کرد و از برگزاری نشستهای بعدی برای پیگیری مصوبات خبر داد.
در ادامه این نشست، نمایندگان بهزیستی استان نیز بر تسریع در اجرای مصوبات و رفع موانع موجود در مسیر تردد آسان شهروندان تأکید کردند.