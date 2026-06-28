قائممقام شهردار شیراز خبرداد:
تدوین برنامه راهبردی عملیاتی ۱۴۰۵ با ۴۵ پروژه کلان و بیش از ۳۰۰ پروژه خرد
قائممقام شهردار شیراز از تدوین سومین برنامه راهبردی عملیاتی مدیریت شهری برای سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این برنامه با هدف فاصله گرفتن از روزمرگی، ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، بر پایه اسناد بالادستی، مطالبات مردمی و بودجه سالانه شهرداری تدوین شده است.
به گزارش ایلنا، آرش فرجزاده امروز ۷تیرماه در نشست خبری پیرامون اعلام برنامه های راهبردی عملیاتی شهرداری شیراز در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: برای دستیابی به اهداف پیشبینیشده در چشمانداز و برنامههای توسعه، تدوین یک استراتژی عملیاتی ضروری است و نسخه جدید برنامه نیز با همین رویکرد تهیه شده است.
فرجزاده، روزمرگی را مهمترین آفت دستگاههای اجرایی بهویژه شهرداریها دانست و افزود: شهرداریها به دلیل مراجعات گسترده شهروندان برای انجام امور روزمره، در معرض گرفتار شدن در چرخه پاسخگویی روزانه قرار دارند، در حالی که علاوه بر انجام وظایف جاری، باید مسیر توسعه شهر، ایجاد زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را نیز دنبال کنند.
قائممقام شهردار شیراز با بیان اینکه برای شهر شیراز چشمانداز ۲۰ ساله و برنامههای پنجساله تدوین شده است، گفت: بودجه سالانه شهرداری نیز بر اساس همین اسناد تنظیم میشود و شورای اسلامی شهر برای سال ۱۴۰۵ بودجهای ۵۰ هزار میلیارد تومانی را بر مبنای این اسناد بالادستی پیشبینی کرده است.
وی ادامه داد: برنامه راهبردی عملیاتی، حلقه اتصال میان چشمانداز ۲۰ ساله، برنامههای پنجساله و بودجه سالانه است و تدوین آن از چهار محور شامل چشمانداز، رسالت، اصول حرفهای و اهداف کلان آغاز میشود.
فرجزاده اظهار کرد: ورودیهای این برنامه از مطالبات مردمی، درخواستهای ثبتشده در مناطق، سازمانها، یاوران شورا و همچنین اسناد بالادستی دریافت میشود و پس از تحلیل وضعیت، اهداف عملیاتی تعیین و پروژهها بر اساس شاخصهای مشخص تدوین میشوند.
وی با اشاره به گستردگی نیازهای شهری گفت: به عنوان نمونه هر محله ممکن است در حوزههایی همچون آسفالت، دفع آبهای سطحی، فضای سبز، خدمات شهری، ارتقای فرهنگی، جمعآوری پسماند و دهها موضوع دیگر مطالبه داشته باشد که تمامی این درخواستها بهعنوان ورودی برنامه مورد بررسی قرار میگیرند.
قائممقام شهردار شیراز افزود: پس از تعیین اهداف عملیاتی، پروژهها بهگونهای تعریف میشوند که دارای محدوده جغرافیایی مشخص، زمان آغاز و پایان، اعتبار مالی، منابع مورد نیاز و جدول زمانبندی باشند و در ادامه نیز بهصورت مستمر مورد ارزیابی، پایش و کنترل قرار گیرند.
وی تأکید کرد: اجرای پروژههای زیرساختی ممکن است در کوتاهمدت برای شهروندان محدودیتهایی ایجاد کند، از این رو اطلاعرسانی و همراهسازی افکار عمومی در اجرای این پروژهها از اهمیت بالایی برخوردار است.
فرجزاده با بیان اینکه تدوین این برنامه در سال ۱۴۰۵ بیش از ۸۵۰ نفر-ساعت کار کارشناسی به همراه داشته است، گفت: هدف از این فرایند، تهیه برنامهای منطبق بر مطالبات مردم، اسناد بالادستی و اصول علمی برنامهریزی راهبردی بوده است.
وی حوزههای اصلی این برنامه را شامل عمران، ترافیک و شهرسازی، محیط زیست، فضای سبز، پسماند، ارتقای رفاه و رضایت شهروندی، اقتصاد، سرمایهگذاری، درآمدهای شهری و افزایش تابآوری شهری عنوان کرد و افزود: بر همین اساس پروژهها در چهار محور «پدافند و نگهداشت شهری»، «توسعه و عمران شهری»، «تحول دیجیتال» و «تابآوری و امنیت شهری» تعریف شدهاند.
قائممقام شهردار شیراز با قدردانی از حمایتهای شهردار شیراز اظهار کرد: شکلگیری برنامه راهبردی عملیاتی در شهرداری شیراز، مرهون نگاه و تأکید دکتر اسدی است که از ابتدای مسئولیت خود، بر تبدیل نظام کنترل، نظارت و پایش پروژهها به یک برنامه راهبردی عملیاتی تأکید داشت.
وی افزود: پیش از این نیز ارزیابی و پایش پروژهها در شهرداری انجام میشد، اما این اقدامات در قالب یک برنامه راهبردی عملیاتی منسجم تعریف نشده بود و صرفاً بر مبنای بودجه سالانه صورت میگرفت.
فرجزاده با اشاره به روند تکامل این برنامه گفت: نخستین برنامه راهبردی عملیاتی با ۴۵ پروژه تدوین شد که بخش عمده آن به سرانجام رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز با تصور پایان دوره شورای ششم، برنامه در قالب ۱۷۶ پروژه و راهبرد تدوین شد تا علاوه بر اجرای پروژههای همان سال، مسیر برنامهریزی دوره بعد نیز مشخص شود.
وی ادامه داد: با تداوم فعالیت شورای ششم، شهردار شیراز بار دیگر تدوین برنامه راهبردی عملیاتی سال ۱۴۰۵ را به مجموعه مدیریت شهری ابلاغ کرد و این برنامه با همکاری حوزههای مختلف ستادی شهرداری تهیه شد.
قائممقام شهردار شیراز درباره نحوه تدوین این برنامه گفت: مطالبات مردمی از ۱۱ منطقه و ناحیه باغات، نیازهای سازمانهای تخصصی، معاونتها و سایر بخشهای شهرداری دریافت و پس از تجمیع، در قالب یک سبد پروژه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
وی افزود: این پروژهها با چشمانداز ۲۰ ساله، برنامه پنجساله و بودجه سال ۱۴۰۵ تطبیق داده شدند و پس از بیش از دو ماه بررسی کارشناسی، از میان حدود یکهزار و ۸۰۰ پروژه شهرداری، ۴۵ پروژه کلان و بیش از ۳۰۰ پروژه خرد برای اجرا انتخاب شد.
فرجزاده خاطرنشان کرد: تمامی این پروژهها دارای ردیف اعتباری هستند و شهرداری موظف است در سال جاری آنها را متناسب با اعتبارات پیشبینیشده به اتمام رسانده یا مطابق برنامه اجرایی پیش ببرد و اجرای آنها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شیرازی خواهد داشت.
۲۲ پروژه جدید و ۲۰ پروژه ادامهدار در برنامه عملیاتی شهرداری شیراز
قائممقام شهردار شیراز، در ادامه تشریح برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری شیراز، با اشاره به تقسیمبندی پروژههای کلان این برنامه اظهار کرد: از مجموع ۴۵ کلانپروژه پیشبینیشده، ۲۷ پروژه در حوزه نگهداشت و پروژههای شهری، ۱۳ پروژه در حوزه توسعه شهری، ۳پروژه در حوزه تحول دیجیتال و دو زیر مجموعه کلان پروژه نیز در حوزه تابآوری و امنیت شهری تعریف شده است.
وی با بیان اینکه برای تمامی پروژههای کلان مدیران راهبردی از میان مدیران ارشد شهرداری تعیین شدهاند، افزود: هر یک از معاونان و مدیران ارشد، متناسب با حوزه مسئولیت خود راهبری یک یا چند پروژه را بر عهده دارند و بر اجرای آنها نظارت خواهند کرد.
قائممقام شهردار شیراز تأکید کرد: همه پروژهها دارای برنامه زمانبندی مشخص هستند و هر پروژه متناسب با زمانبندی و میزان اعتبار پیشبینیشده، یا در سال جاری به بهرهبرداری خواهد رسید و یا به پیشرفت فیزیکی تعیینشده دست پیدا خواهد کرد.
فرجزاده سپس به تشریح مهمترین پروژههای کلان برنامه راهبردی عملیاتی پرداخت و گفت: پروژه آکواریوم بزرگ شیراز، پارک آبی شیراز، ادامه اجرای بزرگراه شهید آیتالله رئیسی در فاز دوم و بازوهای تقاطعهای غیرهمسطح، تقاطع بلوار شهید استوار با بلوار نصر، تونل ملل از بزرگراه شهید سلیمانی تا اکبرآباد، تقاطع خیابان سفیر با بلوار رحمت و ادامه نهضت آسفالت شهر شیراز از جمله پروژههای شاخص امسال هستند.
وی ادامه داد: مرکز رفاهی شهروند در فاز دوم واقع در بلوار شهید رجایی، پروژه «طول زندگی» در بلوار چمران، مسیر زندگی از بلوار شهید کسایی تا پارک ۴۰۴۴ هکتاری، آمفیتئاتر بزرگ روباز با ظرفیت ۵هزار نفر، تجمیع ساختمانهای شهرداری در قالب پردیس شهرداری شیراز، احداث مجتمع فرهنگی شهرداری، ساختمان جدید شورای اسلامی شهر، باغموزه هنر، فاز دوم پروژه ملی زندیه نیز در فهرست پروژههای راهبردی قرار دارند.
قائممقام شهردار شیراز از اجرای سالن تئاتر منطقه چهار، تکمیل سالن تئاتر منطقه یازده، سالن ورزشی بزرگ بانوان در منطقه دو، تقاطع و مسیر تنگ قرهپیری با آیتالله محلاتی، ساماندهی کمربندی جنوبی شیراز و تقاطعهای آن، تکمیل و اصلاح پایانههای مسافربری اتوبوس و تاکسی در محله سعدی، ادامه بزرگراه شهید محلاتی به سمت صدرا، احداث پارکینگهای طبقاتی و مکانیزه و ادامه توسعه خطوط مترو به عنوان دیگر پروژههای کلان یاد کرد.
وی افزود: ساماندهی ورودی صدرا به دوکوهک، تکمیل پارک چنار راهدار، ساماندهی کمربندی شمال شهر با همکاری دولت، احداث و تکمیل باغات بزرگمقیاس، تکمیل پروژه جاده شیراز ـ سپیدان، تعریض پلهای شهری، مطالعات شهرسازی و ترافیکی دشت قرهباغ، احداث سه سوله خدمات شهری در جاده خرامه، ساماندهی رودخانههای شهر، توسعه پارک ۴۰۴۴هکتاری در ارتفاعات شمالی و غربی شیراز، احداث پارک ۵۰ هکتاری شهید امت، تکمیل پروژه معراج شهدا و اجرای پروژههای محرومیتزدایی نیز در این برنامه پیشبینی شده است.
فرجزاده با اشاره به پروژههای حوزه تحول دیجیتال گفت: اصلاح مرزبندی مناطق یازدهگانه و ناحیه باغات بر اساس شاخصهای جمعیتی و وسعت، راهاندازی و استقرار مرکز زیرساخت دادهمکان شهرداری شیراز و توسعه دیتاسنتر دوم شهرداری از مهمترین پروژههای این بخش به شمار میروند.
وی همچنین از ادامه اجرای پروژه کمربند سبز شیراز خبر داد و اظهار کرد: این پروژه علاوه بر نقش مؤثر در کاهش آلودگی هوا، از توسعه ساختوسازهای غیرمجاز و تعرض به اراضی پیرامونی شهر نیز جلوگیری خواهد کرد.
قائممقام شهردار شیراز با اشاره به وضعیت اجرای پروژهها گفت: از مجموع ۴۵ کلانپروژه، ۲۰ پروژه از سالهای گذشته ادامه دارد، ۲۲ پروژه جدید در سال جاری آغاز میشود و سه پروژه نیز در سال جاری به پایان خواهد رسید.
وی افزود: علاوه بر کلانپروژهها، معاونتهای مختلف شهرداری نیز برنامههای راهبردی اختصاصی خود را تدوین کردهاند که در حوزه سرمایهگذاری، پروژههایی همچون ساماندهی اراضی، تلهکابین و سایر طرحهای درآمدزا در دستور کار معاونت مالی و اقتصادی قرار دارد.
فرجزاده ادامه داد: معاونت فنی و عمرانی اجرای با ۲۰ پروژه، معاونت محیط زیست و خدمات شهری با 18 برنامه و 5 سرفصل مرتبط با نهضت خدمات شهری و ارتقای حملونقل، معاونت حملونقل و ترافیک بیش از ۱۴۰ ریز پروژه در حوزه هوشمندسازی، بازنگری و چابکسازی، معاونت شهرسازی و معماری ۴۲ ریز پروژه از جمله تهیه پرونده ثبت جهانی مجموعه زندیه، طرح ویژه شهر تاریخی و طراحی فضاهای باز شهری و معاونت فرهنگی، اجتماعی نیز ۷محور اصلی شامل برندسازی، توسعه فضاهای فرهنگی، ادبی و ورزشی و اجرای برنامههای جامع فرهنگی و مناسبتی را دنبال خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت کنترل و پایش اجرای برنامه راهبردی عملیاتی بر عهده معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی و حوزه قائممقامی شهرداری است و جلسات راهبری این برنامه بهصورت هفتگی با حضور شهردار شیراز برگزار میشود.
قائممقام شهردار شیراز خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته بهطور متوسط سالانه حدود ۵۰ جلسه تخصصی برای پیگیری اجرای برنامه راهبردی عملیاتی برگزار شده و بخش عمده پروژههایی که طی سالهای اخیر در شهر شیراز به نتیجه رسیدهاند، حاصل اجرای همین برنامه بوده است.
وی در پایان گفت: اجرای برنامه راهبردی عملیاتی سال ۱۴۰۵ از ابتدای تیرماه آغاز شده و شهرداری شیراز روند اجرای آن را بهصورت مستمر اطلاعرسانی و گزارش خواهد کرد.