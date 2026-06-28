کشف یک کیلو و200 گرم هروئین از معده قاچاقچیان در همدان

به گزارش ایلنا از همدان، سرهنگ عباس عزیزی اظهار کرد: عوامل پلیس پس از دریافت اخباری مبنی بر اجیر و اغفال کردن چهار جوان برای انتقال مواد مخدر از جنوب کشور به همدان ، رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی اضافه کرد: بررسی های پلیسی نشان داد که این چهار نفر که بین ۲۹ تا ۳۲ سال سن دارند، هروئین را در بسته هایی با وزن های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ گرمی آب بندی کرده و اقدام به بلعیدن ۲۰ تا ۳۰ بسته کرده اند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان اظهار کرد: این افراد پس از بلعیدن مواد مخدر با یک دستگاه اتوبوس بین استانی قصد انتقال آن را به همدان داشتند.

سرهنگ عزیزی ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی پلیس، اتوبوس در ورودی استان و پلیس راه همدان - قزوین متوقف شده و با چهره زنی هر چهار قاچاقچی را از اتوبوس پیاده و به مقر انتظامی منتقل کردند.

وی با بیان اینکه ماموران از معده هر قاچاقچی ۳۰۰ گرم هروئین را کشف و ضبط کردند، اظهارکرد: این افراد دارای سابقه اعتیاد و خرده فروشی هستند و برای کسب درآمد اقدام به این کار کرده بودند.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان اظهار کرد: اقدام به موقع پلیس مانع از رسیدن قاچاقچیان به اهدافشان شد و آنها در انتقال و توزیع موادمخدر ناکام ماندند.