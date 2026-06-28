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اورژانس استان مازندران اعلام کرد:

10 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی نکا محدوده هزار جریب

10 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی نکا محدوده هزار جریب
کد خبر : 1805549
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اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: وقوع یک فقره حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی سواری پراید در محور مواصلاتی نکا محدوده هزار جریب نرسیده به سه‌راه بندبن، 10 نفر مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی سواری پراید در محور مواصلاتی نکا محدوده هزار جریب نرسیده به سه‌راه بندبن، به مرکز پیام اورژانس استان مازندران اعلام شد. در این راستا بلافاصله 4 دستگاه آمبولانس از شهرستان نکا به محل حادثه اعزام شدند.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در این حادثه رانندگی 10 نفر مصدوم شدند که شامل 5 نفر خانم و 5 نفر آقا بودند. مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی اولیه مصدومان به بیمارستان‌های بوعلی و امام حسین شهرستان نکا منتقل شدند. در این حادثه رانندگی مصدومی با حال وخیم گزارش نشده است.

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