اورژانس استان مازندران اعلام کرد:
10 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی نکا محدوده هزار جریب
اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: وقوع یک فقره حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی سواری پراید در محور مواصلاتی نکا محدوده هزار جریب نرسیده به سهراه بندبن، 10 نفر مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی سواری پراید در محور مواصلاتی نکا محدوده هزار جریب نرسیده به سهراه بندبن، به مرکز پیام اورژانس استان مازندران اعلام شد. در این راستا بلافاصله 4 دستگاه آمبولانس از شهرستان نکا به محل حادثه اعزام شدند.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در این حادثه رانندگی 10 نفر مصدوم شدند که شامل 5 نفر خانم و 5 نفر آقا بودند. مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی اولیه مصدومان به بیمارستانهای بوعلی و امام حسین شهرستان نکا منتقل شدند. در این حادثه رانندگی مصدومی با حال وخیم گزارش نشده است.