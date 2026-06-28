۸۰ پروژه آب و فاضلاب در استان همدان فعال است

به گزارش ایلنا از همدان، فرهاد بختیاری‌فر اظهار کرد: از مجموع این پروژه‌ها، ۲۲ پروژه آب در مناطق شهری و ۲۸ پروژه در مناطق روستایی در دست اجراست که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری تأمین آب شرب و رفع مشکلات کم‌آبی استان خواهند داشت.

بختیاری‌فر تصریح کرد: در بخش فاضلاب نیز ۳۰ پروژه فعال شامل ۲۱ پروژه شهری و ۹ پروژه روستایی در حال اجراست.

وی ادامه داد: این طرح‌ها با هدف توسعه شبکه، خطوط انتقال آب، احداث مخزن و تصفیه‌خانه آب و شبکه‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، ارتقای شاخص‌های بهداشتی و حفاظت از محیط زیست اجرا می‌شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان با تأکید بر اهمیت این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها علاوه بر بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان و روستاییان، زمینه‌ساز توسعه پایدار، ارتقای سطح رفاه عمومی و افزایش رضایتمندی مشترکان در مناطق مختلف استان می‌شود.

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