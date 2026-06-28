اراضی راهآهن در محدوده منطقه آزاد ارس ساماندهی میشود
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان این سازمان و راهآهن جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از موارد مهم این تفاهمنامه تعیین تکلیف اراضی راهآهن در محدوده منطقه آزاد ارس است که با هدف رونق شهری جلفا ساماندهی خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، هادی مقدمزاده در نشست مشترک با جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران و عزت الله حبیب زاده، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: مسیر ریلی ایران_نخجوان_ایروان_تفلیس یکی از ظرفیتهای تاریخی و ژئوپلیتیکی شمال غرب ایران است که احیای آن علاوه بر تقویت نقش ترانزیتی کشور میتواند منطقه آزاد ارس را به یکی از کانونهای اصلی لجستیک، حمل ونقل ترکیبی و مبادلات منطقهای تبدیل کند.
وی با بیان اینکه احیای این مسیر نیازمند تصمیمگیری در سطوح عالی کشور و پیگیری مشترک دستگاههای مسئول است گفت: اتصال این خط ریلی، در کنار توسعه زیرساختهای جادهای و راهسازی، امکان ایفای نقش مؤثرتر ارس را در کریدورهای منطقهای و بین المللی فراهم می کند و میتواند یکی از شاخههای اثرگذار در تقویت کریدور شمال_جنوب باشد.
وی با اشاره به برنامه این سازمان برای فعال سازی ظرفیتهای ریلی منطقه اظهار کرد: رویکرد ما در منطقه آزاد ارس استفاده حداکثری از ظرفیتها و زیرساختهای موجود است و در همین راستا راهاندازی شرکت ارس ریل با همکاری راهآهن جمهوری اسلامی ایران و مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
مقدمزاده ادامه داد: سازمان منطقه آزاد ارس در راستای اهداف توسعهای خود، ارتقای زیرساختهای حمل ونقل، افزایش بهرهوری لجستیکی و گسترش تعاملات اقتصادی منطقهای و بین المللی، راهاندازی شرکت ارس ریل را یک ضرورت می داند. ارس ریل حق منطقه آزاد ارس است و این منطقه باید متناسب با ظرفیتها، موقعیت و زیرساختهای خود از مزایای حملونقل ریلی بهرهمند شود.
وی همچنین از آمادگی سازمان منطقه آزاد ارس برای مشارکت در نوسازی ناوگان ریلی خبر داد و افزود: ما آمادگی داریم در حد توان و در قالب سازوکارهای مشترک در نوسازی ناوگان ریلی مشارکت کنیم تا زمینه ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سرعت و بهرهوری و تقویت نقش ریلی جلفا در شبکه حمل ونقل کشور فراهم شود.
وی یکی از نیازهای مهم خط ریلی جلفا_تبریز را اصلاح مهندسی برخی نقاط مسیر عنوان کرد و گفت: با اصلاح نقاط فنی و مهندسی این مسیر امکان افزایش سرعت سیر قطارها، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت خدمات ریلی فراهم میشود و این موضوع برای توسعه حملونقل مسافری و باری در منطقه اهمیت ویژه ای دارد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس همچنین با اشاره به موضوع اراضی واقع در محدوده و حریم خطوط ریلی راهآهن در جلفا گفت: باید برای این اراضی راهکار مشترک و عملیاتی تعریف شود تا هم برای راهآهن جمهوری اسلامی ایران ارزش افزوده ایجاد کند و هم از منظر توسعه شهری زمینه گشایش و ساماندهی بهتر فضای شهری جلفا فراهم شود.