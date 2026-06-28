به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین ‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، هادی مقدم‌زاده در نشست مشترک با جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و عزت‌ الله حبیب‌ زاده، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی افزود: مسیر ریلی ایران_نخجوان_ایروان_تفلیس یکی از ظرفیت‌های تاریخی و ژئوپلیتیکی شمال‌ غرب ایران است که احیای آن علاوه بر تقویت نقش ترانزیتی کشور می‌تواند منطقه آزاد ارس را به یکی از کانون‌های اصلی لجستیک، حمل ‌ونقل ترکیبی و مبادلات منطقه‌ای تبدیل کند.

وی با بیان اینکه احیای این مسیر نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح عالی کشور و پیگیری مشترک دستگاه‌های مسئول است گفت: اتصال این خط ریلی، در کنار توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و راهسازی، امکان ایفای نقش مؤثرتر ارس را در کریدورهای منطقه‌ای و بین ‌المللی فراهم می ‌کند و می‌تواند یکی از شاخه‌های اثرگذار در تقویت کریدور شمال_جنوب باشد.

وی با اشاره به برنامه این سازمان برای فعال‌ سازی ظرفیت‌های ریلی منطقه اظهار کرد: رویکرد ما در منطقه آزاد ارس استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود است و در همین راستا راه‌اندازی شرکت ارس ‌ریل با همکاری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

مقدم‌زاده ادامه داد: سازمان منطقه آزاد ارس در راستای اهداف توسعه‌ای خود، ارتقای زیرساخت‌های حمل ‌ونقل، افزایش بهره‌وری لجستیکی و گسترش تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و بین ‌المللی، راه‌اندازی شرکت ارس ‌ریل را یک ضرورت می ‌داند. ارس‌ ریل حق منطقه آزاد ارس است و این منطقه باید متناسب با ظرفیت‌ها، موقعیت و زیرساخت‌های خود از مزایای حمل‌ونقل ریلی بهره‌مند شود.

وی همچنین از آمادگی سازمان منطقه آزاد ارس برای مشارکت در نوسازی ناوگان ریلی خبر داد و افزود: ما آمادگی داریم در حد توان و در قالب سازوکارهای مشترک در نوسازی ناوگان ریلی مشارکت کنیم تا زمینه ارتقای کیفیت خدمات، افزایش سرعت و بهره‌وری و تقویت نقش ریلی جلفا در شبکه حمل‌ ونقل کشور فراهم شود.

وی یکی از نیازهای مهم خط ریلی جلفا_تبریز را اصلاح مهندسی برخی نقاط مسیر عنوان کرد و گفت: با اصلاح نقاط فنی و مهندسی این مسیر امکان افزایش سرعت سیر قطارها، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت خدمات ریلی فراهم می‌شود و این موضوع برای توسعه حمل‌ونقل مسافری و باری در منطقه اهمیت ویژه‌ ای دارد.

رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس همچنین با اشاره به موضوع اراضی واقع در محدوده و حریم خطوط ریلی راه‌آهن در جلفا گفت: باید برای این اراضی راهکار مشترک و عملیاتی تعریف شود تا هم برای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ارزش افزوده ایجاد کند و هم از منظر توسعه شهری زمینه گشایش و ساماندهی بهتر فضای شهری جلفا فراهم شود.

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