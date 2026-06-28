مدیرکل صمت آذربایجان شرقی:
صادرات محصولات شرکتهای دانش بنیان تبریز به بازارهای اروپایی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی با اشاره به جایگاه تبریز در صنعت ماشینسازی گفت: توان فنی و مهندسی واحدهای تولیدی استان به حدی است که بسیاری از شرکتهای کوچک و دانشبنیان، محصولات خود را مستقیماً به بازارهای اروپایی صادر میکنند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، صابر پرنیان در جلسه هماندیشی رئیس سازمان تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان جهاددانشگاهی کشور با فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای گسترده صنعتی و معدنی استان، گفت: آذربایجانشرقی در بسیاری از حوزههای صنعتی، از جمله ماشینسازی، قطعهسازی خودرو، صنایع غذایی، داروسازی، چرم، کفش، فولاد، طلا و جواهر، باتری، شیشه و فرش، جایگاه ممتاز کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با قدردانی از فعالان اقتصادی کشور افزود: در شرایط دشوار اخیر نیز تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با حفظ روند تأمین کالا و استمرار تولید، نقش مؤثری در حفظ آرامش بازار ایفا کردند.
وی با تشریح ظرفیتهای اقتصادی کشور گفت: ایران با برخورداری از حدود هفت درصد منابع طبیعی جهان، ارتباط با بازار ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه، دسترسی به آبهای آزاد و نیروی انسانی متخصص، از ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه اقتصادی برخوردار است.
پرنیان با بیان اینکه آذربایجانشرقی یکی از مهمترین استانهای صنعتی کشور محسوب میشود، ادامه داد: حدود ۵۰ درصد شیرینی و شکلات ایران، ۳۵ درصد قطعات خودرو، ۹۰ درصد چرم سنگین، ۹۰ درصد کفش چرمی و ۲۰ درصد باتری کشور در این استان تولید میشود و بسیاری از این محصولات با استانداردهای جهانی و رویکرد صادراتمحور تولید میشوند.
وی همچنین به ظرفیتهای معدنی استان اشاره کرد و افزود: آذربایجانشرقی از ذخایر قابل توجه مس و طلا برخوردار است و با توسعه اکتشافات معدنی، میتواند به یکی از قطبهای مهم تولید طلا در کشور و منطقه تبدیل شود.
مدیرکل صمت آذربایجانشرقی با اشاره به ثبت جهانی بازار تاریخی تبریز و جایگاه این شهر در تجارت، اظهار کرد: تبریز همواره یکی از مراکز مهم تجارت در مسیر جاده ابریشم بوده و این پیشینه تاریخی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی استان به شمار میرود.
وی در ادامه با انتقاد از فاصله میان دانشگاه و صنعت، تأکید کرد: با وجود ظرفیتهای فراوان علمی و صنعتی، ارتباط مؤثر میان مراکز علمی و واحدهای تولیدی هنوز به سطح مطلوب نرسیده است و توسعه اقتصاد دانشبنیان مستلزم تقویت این تعامل است.
وی با اشاره به اجرای قانون جهش تولید دانشبنیان گفت: خوشبختانه همکاری میان صنایع بزرگ و دانشگاهها در حال افزایش است و انعقاد قراردادهای پژوهشی با ارقام قابل توجه، نشاندهنده حرکت به سمت حل مسائل صنعت با تکیه بر دانش و فناوری است.
صابر پرنیان خاطرنشان کرد: ظرفیتهای صنعتی و معدنی آذربایجانشرقی زمانی به افزایش رفاه عمومی و رشد درآمد مردم منجر خواهد شد که زنجیره ارتباط میان دانشگاه، پژوهش و تولید بهصورت کامل و مؤثر شکل گیرد.
فریدون مرندی، مدیر انجمن مدیران صنایع استان نیز در این جلسه با اشاره به پیشینه شکلگیری انجمن مدیران صنایع، اظهار کرد: در سال ۱۳۵۸ و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، جمعی از مدیران صنعتی متعهد و وطندوست با حضور نزد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره) بر ضرورت حفظ و توسعه تولید و صنعت کشور تأکید کردند.
وی افزود: از همان زمان، انجمن مدیران صنایع با هدف حمایت از تولید، سرمایهگذاری و توسعه بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرد و در مقاطع مختلف، بهویژه در شرایط دشوار اقتصادی، در کنار صنعتگران و تولیدکنندگان کشور ایستاده است.
وی با بیان اینکه این انجمن در طول بیش از چهار دهه فعالیت، نقش مؤثری در حمایت از بخش خصوصی ایفا کرده است، گفت: مدیران صنایع با تکیه بر توان بخش خصوصی و بدون اتکا به منابع دولتی، برای حفظ تولید و اشتغال تلاش کردهاند.
مرندی همچنین با اشاره به فعالیت انجمن مدیران صنایع در آذربایجانشرقی، از آمادگی این مجموعه برای گسترش همکاری با مراکز علمی و پژوهشی خبر داد و افزود: امیدواریم با برنامهریزیهای انجامشده، در فرصتهای آینده زمینه بازدیدهای مشترک و توسعه همکاریهای بیشتر میان صنعت و دانشگاه فراهم شود.