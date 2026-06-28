اطفای سریع حریق گندمزار مرکز تحقیقات علوم دامی کرج با حضور گسترده آتشنشانان
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از مهار سریع حریق در گندمزار مرکز تحقیقات علوم دامی واقع در سهراه رجاییشهر با اعزام گسترده نیروها و تجهیزات عملیاتی خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد با اشاره به اطفاء حریق گندمزار اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع حریق در گندمزار مرکز تحقیقات علوم دامی واقع در محدوده سهراه رجاییشهر، بلافاصله نیروهای عملیاتی از شش ایستگاه عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با بیان اینکه در این عملیات ۲۴ آتشنشان حضور داشتند، افزود: برای کنترل و مهار آتش، هشت دستگاه خودروی عملیاتی شامل خودروهای سنگین و نیمهسنگین، تریلی و فوماتیک به محل حادثه اعزام شد و عملیات اطفای حریق در کوتاهترین زمان ممکن با موفقیت به پایان رسید.
وی با اشاره به اهمیت سرعت عمل در چنین حوادثی اظهار کرد: با حضور بهموقع نیروهای عملیاتی و اجرای اقدامات تخصصی، از گسترش حریق به سایر بخشهای این مجموعه و بروز خسارتهای گستردهتر جلوگیری شد.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در پایان از شهروندان خواست با توجه به افزایش دمای هوا و خشک شدن پوششهای گیاهی، از هرگونه اقدامی که موجب بروز آتشسوزی در مزارع، مراتع و فضاهای سبز شود خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه حریق، مراتب را در سریعترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۲۵ به آتشنشانی اطلاع دهند.