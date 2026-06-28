به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مهدی حامی، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در این ۲ روز گروه های نظارت بهداشتی این اداره‌کل در سطح استان، تعداد یک‌ هزار و ۲۸ راس دام زنده را پیش از کشتار مورد معاینه و بازرسی قرار دادند و بر فرآیند کشتار و عرضه ۹۷۷ لاشه دام قربانی نیز نظارت بهداشتی داشتند.

وی اظهار کرد: در جریان این بازرسی‌ها، یک لاشه به‌ طور کامل ضبط و ۶۷ لاشه نیز پس از انجام اصلاحات بهداشتی لازم، مجوز مصرف برای آن صادر و در مجموع ۱۲۲ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی گفت: در این مدت، ۸۹ عدد کبد و ۱۲۸ عدد ریه به‌ طور کامل ضبط و از مصرف انسانی خارج و ۶۹ عدد کبد و ۱۵ عدد کلیه نیز به دلیل وجود ضایعات، حذف شد.

حامی، ادامه داد: اجرای طرح نظارت بهداشتی بر دام‌های قربانی با هدف صیانت از سلامت عمومی، پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و اطمینان‌بخشی به شهروندان در مصرف فرآورده‌های دامی سالم و بهداشتی انجام شد.

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