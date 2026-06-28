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سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان خبر داد:

2 کشته و 2 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی بزرگراه اردستانی

2 کشته و 2 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی بزرگراه اردستانی
کد خبر : 1805529
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سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این منطقه گفت: برخورد شدید یک دستگاه خودروی سواری پژو در بزرگراه اردستانی، 2 کشته و 2 مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، سرآتشیار محمد شریعتی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی وقوع این حادثه رانندگی نیروهای امداد و نجات آتش‌نشانی از ایستگاه‌های 6 و 7 به همراه افسران کشیک، به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: شدت برخورد حادثه فوق به حدی بود که خودروی پژو به شدت آسیب دید و در این سانحه، 2 نفر جان خود را از دست دادند و 2 نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اظهار داشت: نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی با حضور به موقع در محل وقوع این حادثه رانندگی، اقدامات لازم برای نجات مصدومان، ایمن‌سازی صحنه و مدیریت شرایط را انجام دادند.

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