پرداخت تسهیلات ۵۳۶ میلیارد تومانی برای حفظ اشتغال بنگاههای آذربایجان شرقی در شرایط جنگ
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی از پرداخت ۵۳۶ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از شرایط اضطرار (جنگ) در این استان خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی در این شاخص رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، نقی زهی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: با هدف افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی و صیانت از اشتغال موجود، بستههای حمایتی در قالب تسهیلات سرمایه در گردش از محل اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و باقیمانده اعتبارات تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در سه مرحله اجرایی میشود.
وی با اشاره به مرحله نخست این طرح که به حمایت از حفظ اشتغال کارکنان بنگاههای اقتصادی اختصاص دارد، اظهار کرد: این تسهیلات برای پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی بنگاههای متاثر از جنگ، با هدف جلوگیری از تعدیل نیرو در نظر گرفته شده و مدت بازپرداخت آن ۶ ماهه با نرخ سود ۲۳ درصد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی اضافه کرد: در صورت حفظ ۱۰۰ درصد یا افزایش اشتغال تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۵، نرخ سود تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش یافته و پنج درصد مابقی به عنوان یارانه دولتی محسوب میشود.
زهی با تشریح جزئیات سهگانه این طرح، خاطرنشان کرد: در گام نخست، بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نفر اشتغال به میزان ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر نیروی شاغل بر اساس آخرین لیست بیمهشده دیماه یا بهمنماه سال گذشته، تسهیلات دریافت میکنند.
وی ادامه داد: گام دوم مربوط به بنگاههای تکنفره است که با ثبتنام در سامانه «دیما» بانک ملت، مبلغ ۴۴۰ میلیون ریال برای پرداخت دو ماه حقوق پایه به آنها اختصاص مییابد و گام سوم نیز به بنگاههای بالای ۵۰ نفر نیروی انسانی بیمهشده اختصاص دارد که به ازای هر نفر، ۲۲۰ میلیون ریال برای پرداخت حداقل حقوق یک ماه دریافت میکنند.
ثبتنام اضطراری برای بنگاههای بالای ۵۰ نفر
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با وزارت امور اقتصادی و دارایی، از برپایی میز خدمت تسهیلات شرایط اضطرار برای بررسی و رفع مشکلات ثبتنام در سامانه «کات» خبر داد و گفت: فرصت یکروزه برای ثبتنام جا ماندگان بنگاههای بالای ۵۰ نفر، روز سهشنبه نهم تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۳ در محل ادارهکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی واقع در میدان دانشسرای تبریز، بهصورت حضوری فراهم شده است.
آذربایجان شرقی، رتبههای برتر کشوری
زهی با اشاره به آمار ثبتنامها، اظهار کرد: در مرحله نخست این طرح، یکهزار و ۱۳۴ بنگاه ثبتنام کردهاند که آذربایجان شرقی در این شاخص رتبه سوم کشور را کسب کرده است.
وی افزود: مبلغ کل تسهیلات درخواستی بنگاههای اقتصادی استان بالغ بر یکهزار و ۳۰۸ میلیارد تومان است که در این شاخص نیز استان موفق به کسب رتبه سوم کشوری شده و مبلغ کل تسهیلات پرداختی با ۵۳۶ میلیارد تومان، رتبه اول کشور را برای آذربایجان شرقی به ارمغان آورده است.
شرایط ثبتنام متقاضیان در سامانه «کات»
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی در تشریح شرایط ثبتنام متقاضیان، گفت: متقاضیان باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد یا اظهارنامه تبصره ۱۰۰ برای سال ۱۴۰۳ و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۴ را ارائه دهند و درآمد عملیاتی آنها مطابق اظهارنامه مالیاتی در سال ۱۴۰۳ کمتر از پنج هزار میلیارد ریال باشد.
زهی افزود: فهرست کارکنان ابرازشده برای مالیات بر حقوق در سال ۱۴۰۳ باید حداقل شامل ۲ نفر باشد و درصد درآمد بنگاه در سال ۱۴۰۴، معادل یا کمتر از درآمد سال ۱۴۰۳ بر اساس خروجی سامانه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
وی با بیان اینکه حداکثر مانده تسهیلات فعال بنگاه در زمان درخواست باید کمتر از ۳۰ درصد درآمد عملیاتی بر اساس اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۳ باشد، یادآور شد: میزان اعطای تسهیلات به بنگاههای مشمول، حداکثر معادل ۱۰ درصد از میزان فروش عملیاتی سال مالی ۱۴۰۳ برای هزینهکرد در موضوعات هزینههای جاری و تامین مواد اولیه است.
امکان درخواست همزمان دو طرح
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه بنگاههای مشمولی که درخواست تسهیلات طرح اول را دادهاند، امکان درخواست طرح دوم را نیز دارند، خاطرنشان کرد: اولویت پرداخت با بنگاههایی است که تاکنون درخواستی ارائه ندادهاند.
زهی در خصوص مرحله سوم حمایت و کمک دولت به کسبوکارهای آسیبدیده، گفت: این کمکها بهصورت فیزیکی و مستقیم در قالب سرمایه ثابت در ابلاغیههای آینده اعلام خواهد شد.
احیای ۳۴۷ واحد آسیبدیده از جنگ
وی در پایان با اشاره به احصای واحدهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی رمضان، اظهار کرد: تعداد ۳۴۷ واحد آسیبدیده توسط دستگاههای استانی شامل سازمان جهاد کشاورزی، اداراتکل صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پارک علم و فناوری و شرکت شهرکهای صنعتی تجمیع و جهت اقدامات آتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی تاکید کرد: تسهیلات یادشده صرفاً بهصورت سرمایه در گردش و با هدف حمایت از حفظ اشتغال و استمرار تولید و خدمات بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار اعطا میشود و شامل کمکهای مالی بلاعوض نیست.