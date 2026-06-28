سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد:
12 مصدوم دستاورد واژگونی مینیبوس در محور سهراهی مبارکه به شهرضا
سخنگوی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان گفت: بر اثر وقوع حادثه رانندگی واژگونی یک دستگاه مینیبوس در محور سهراهی مبارکه به شهرضا، دستکم 12 نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، عباس عابدی به تشریح جزئیات این حادثه اشاره داشته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر حادثه واژگونی یک دستگاه مینیبوس در محور سهراهی مبارکه به شهرضا بعد از منطقه مهیار، به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان اعلام شد.
وی به اقدامات امدادی و پیشبیمارستانی انجام شده برای رسیدگی به وضعیت حادثهدیدگان سانحه فوق اشاره کرده و ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام گزارش حادثه، 3 واحد عملیاتی اورژانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی به مصدومان آغاز شد.
سخنگوی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان به تعداد مصدومان این حادثه رانندگی اشاره کرده و اظهار داشت: بر اساس گزارشهای اولیه، در این سانحه رانندگی دستکم 12 نفر مصدوم شدهاند.
عابدی تصریح کرد: مصدومان این حادثه رانندگی پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط تیمهای اورژانس برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. آمار نهایی مصدومان سانحه رانندگی فوق و احتمال فوتشدگان حادثه نیز پس از جمعبندی نهایی اعلام خواهد شد.
وی بیان داشت: نیروهای پلیس و جمعیت هلالاحمر استان اصفهان نیز در محل وقوع این حادثه رانندگی حضور دارند و در کنار نیروهای اورژانس در حال انجام عملیات امداد و همچنین مدیریت صحنه هستند. بررسیهای تکمیلی درباره علت وقوع حادثه در دست انجام است.