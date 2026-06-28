استاندار خراسان رضوی خبر داد:
پیشنهاد شورای تأمین برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید به صورت هوایی
استاندار خراسان رضوی گفت: پیشنهاد مشخص شورای تأمین این استان، برگزاری مراسم تشییع به صورت هوایی است و به نظر میرسد این پیشنهاد اجرایی شود. اجرای این شیوه موجب کاهش تراکم جمعیت میشود، مراسم را به شکل سایر راهپیماییها مدیریت میکند و از نظر امنیت، مدیریت ازدحام جمعیت و سایر ملاحظات، شرایط مناسبتری را فراهم خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، غلامحسین مظفری در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیسجمهور به وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی که 3 استان برگزار کننده مراسم تشییع را شامل میشود، هرگونه درخواست و مکاتبه دستگاههای اجرایی و موارد مورد نیاز با وزارتخانهها یا دستگاههای همتراز در سطح استان خراسان رضوی، پیگیری خواهد شد.
وی بر نقش مهم حافظان سلامت در این مراسم تأکید کرده و ادامه داد: مهمترین موضوع، حفظ سلامت شهروندان است و تمامی دستگاههای اجرایی باید سلامت شهروندان را در اولویت قرار دهند. مسئولیت حوزه درمان و سلامت برعهده مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواهد بود. امنیت مراسم بر عهده نیروهای امنیتی و نظامی است و باید موازیکاریها مدیریت شود.
آمادهباش بیمارستانها برای پوشش درمانی شرکتکنندگان مراسم تشییع رهبر شهید
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این دیدار گفت: تمامی بیمارستانها در صورت لزوم، برای پوشش درمانی احتمالی شرکتکنندگان مراسم تشییع رهبر شهید در حالت آمادهباش قرار دارند. تمامی مرخصیها لغو شده و تمامی پروتکلهای لازم برای برگزاری مراسم رعایت شده است. حوزه سلامت برای هر سناریویی آمادگی کامل دارد و زیرا سلامت مردم در اولویت است.
محمود شبستری به اقدامات انجام شده اشاره داشته و افزود: از 72 ساعت پیش از برگزاری مراسم، ظرفیت اتاقهای عمل کاهش مییابد و از 24 ساعت قبل نیز بخشی از ظرفیت بیمارستانها بهمنظور افزایش آمادگی، خالی نگه داشته خواهند شد. همچنین 20 برنامه آموزشی 3 دقیقهای با موضوع گرمازدگی، مسمومیت و نحوه مواجهه با بیماران قلبی و کلیوی تهیه شده است.
وی به محدودیتهای فیزیکی برای برگزاری مراسم تشییع در خارج از شهر اشاره کرده و ادامه داد: تأکید بر برگزاری مراسم در شهر است. هرچند در هر محل دیگری که برگزار شود، حوزه سلامت آمادگی کامل برای ارائه خدمات را خواهد داشت. هدف، برگزاری مطلوب مراسم تشییع است و در صورت برگزاری مراسم در سطح شهر، شهروندان نیز همکاری خواهند کرد.