بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جامعه هدف در سراسر کشور تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان وعشایر هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرزاد اکبرپور در آیین معارفه مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان استان لرستانف این صندوق را که از سال ۱۳۸۴ در نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرده، دومین صندوق بیمه‌ای فعال کشور پس از سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرد و گفت: این صندوق امسال وارد سومین دهه فعالیت خود می‌شود و با پوشش بیش از ۲۲۰ شغل در حوزه کشاورزی، دامداری و سایر فعالیت‌های روستایی و عشایری، همان تعهدات یک بیمه‌گر اجتماعی استاندارد از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، نقل و انتقال سوابق و خرید خدمت سربازی را پوشش می‌دهد.

معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور با ذکر نمونه از هشت سطح درآمدی تعریف‌شده در صندوق گفت در پایین‌ترین سطح (سطح یک)، سهم سالانه بیمه‌شده حدود یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان است، در حالی که در بالاترین سطح (سطح هشت)، این سهم به حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال (معادل ماهانه حدود ۶۳۰ هزار تومان) می‌رسد و در ازای آن، بیمه‌شده از کامل‌ترین تعهدات بیمه‌ای صندوق برخوردار می‌شود.

اکبرپور با اشاره به اینکه حدود ۲۶۰ هزار نفر مشمول این بیمه هستند، بیان کرد: در صورتی که میانگین یارانه سالانه دولت برای هر بیمه‌شده حدود ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود، رقم بالقوه یارانه‌ای که می‌تواند سالانه به این جمعیت در لرستان تعلق بگیرد به حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان (نزدیک به ۴ همت) می‌رسد.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون به دلیل پوشش بیمه‌ای ناکافی، سالانه نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان از این کمک دولتی به کشاورزان و روستاییان استان نمی‌رسد و این موضوع را ناشی از ناآگاهی مردم از مزایای صندوق و کاستی در اطلاع‌رسانی دانست.

او همچنین با تأکید بر اینکه بیمه روستایی و عشایری یک «بیمه تجاری» با هدف سودآوری نیست، آن را برنامه‌ای حمایتی دولت برای توسعه بخش تولید کشور توصیف کرد و خواستار آن شد که جامعه هدف این صندوق با عنوان «قشر فقیر» شناخته نشود.

اکبرپور با اشاره به عملکرد صندوق در پرداخت به‌موقع تعهدات گفت: برای اولین بار از ابتدای سال، افزایش مستمری بازنشستگان از فروردین‌ماه اعمال و حدود ۱۰ درصد بیشتر از رقم مصوب پرداخت شد. به گفته او، امسال مستمری مستمری‌بگیران صندوق ۳۰ درصد افزایش یافته و صندوق در تلاش است این پرداخت تا ۲۵ام هر ماه تثبیت شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: حق‌الزحمه کارگزاران صندوق در سراسر کشور، حتی در روزهای جنگ اخیر، بدون تأخیر و در دهم هر ماه پرداخت شده و مستمری مستمری‌بگیران نیز در آن مقطع تا ۲۵ام هر ماه به‌موقع پرداخت شده است.

به گفته اکبرپور، این صندوق با تنها ۳۵۰ نفر نیروی انسانی در سطح کشور فعالیت می‌کند و از این منظر، چابک‌ترین و کم‌نیروترین سازمان ملی کشور به شمار می‌رود. وی ضریب پشتیبانی صندوق را حدود ۸.۵ درصد توصیف کرد و آن را نشانه‌ای از وضعیت مطلوب این صندوق نسبت به دیگر صندوق‌های بیمه‌ای کشور دانست.

معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور از افزایش حق‌الزحمه کارگزاران در دو سال متوالی (سال گذشته و امسال) به‌منظور افزایش انگیزه و کاهش ریزش بیمه‌شدگان خبر داد و گفت: صندوق در حال پیگیری برنامه بیمه تکمیلی برای کارگزاران است. او همچنین از پرداخت کمک بلاعوض به کارگزاری‌هایی که در جریان جنگ اخیر آسیب دیده‌اند خبر داد.

اکبرپور با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۲ کارگزاری در استان لرستان فعال است، از مسئولان استانی و علاقه‌مندان خواست افراد واجد شرایط برای راه‌اندازی کارگزاری جدید را به صندوق معرفی کنند. وی با تأکید بر فوریت ثبت‌نام ۲۶۰ هزار نفر واجد شرایط در استان، هشدار داد تأخیر در بیمه‌پردازی برای افراد نزدیک به سن بازنشستگی یا سقف سنی ثبت‌نام، آنان را از مزایای این صندوق محروم خواهد کرد.

در پایان این مراسم از زحمات فیروز اسدی تقدیر و حسین نظری به عنوان سرپرست بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان لرستان معرفی شد.

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