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سیزدهمین اهدای عضو سال جاری در اهواز، جان چند بیمار نیازمند پیوند را نجات داد

سیزدهمین اهدای عضو سال جاری در اهواز، جان چند بیمار نیازمند پیوند را نجات داد
کد خبر : 1805494
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مسئول مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از انجام موفق سیزدهمین عمل اهدای عضو سال جاری در بیمارستان گلستان اهواز خبر داد و گفت: کبد و کلیه‌های یک بانوی ۴۷ ساله اهوازی با رضایت خانواده‌اش به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از دانشگاه علوم پزشکی اهواز، مسئول مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی این دانشگاه از انجام موفق سیزدهمین عمل اهدای عضو سال جاری در بیمارستان گلستان اهواز خبر داد.

عباس چنانچه اظهار کرد: شامگاه شنبه، اعضای بدن یک بانوی ۴۷ ساله به نام «نادیا درویشی» اهل اهواز که بر اثر خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده‌اش به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.

وی افزود: در این عمل، کبد و کلیه‌های این بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند پیوند اختصاص یافت و این اقدام، زندگی چند بیمار را نجات داد.

مسئول مرکز فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اهمیت فرهنگ اهدای عضو گفت: در کشور روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به دلیل دسترسی نداشتن به عضو مورد نیاز جان خود را از دست می‌دهند؛ به عبارتی، هر دو ساعت یک نفر بر اثر نبود عضو پیوندی فوت می‌کند.

چنانچه بر ترویج فرهنگ اهدای عضو و نقش ارزشمند خانواده‌های اهداکنندگان در نجات جان بیماران نیازمند پیوند تأکید کرد.

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